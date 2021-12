Bönebüttel

Ein in Bönebüttel auf einer Koppel liegendes Pferd ist am zweiten Weihnachtstag in den Abendstunden mit vereinten Kräften vom eiskalten Boden gerettet worden. Das Tier war offenbar wegen Eis- oder Schneeglätte auf der landwirtschaftlichen Fläche gestürzt und konnte sich bei minus sieben Grad eigenständig nicht mehr aufrichten.

Das gestürzte Großpferd wurde gewärmt und anschließend mit vereinten Kräften aufgerichtet. Quelle: Feuerwehr Bönebüttel

Die Eigentümerin des Pferdes hatte zunächst einen Tierarzt angefordert. Mehrfach hatte das Tier versucht, selbst aufzustehen. Da es aber immer wieder zu Boden gesackt war, wurde gegen 18.37 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Bönebüttel-Husberg alarmiert.

Neue Flutlichter wärmen nicht mehr

Gemeindewehrführer Sebastian Kirchner teilte mit, dass die Einsatzkräfte das Pferd mit einem „alten Flutlichtstrahler“ aktiv gewärmt haben. Zusätzlich wurde die Freiwillige Feuerwehr aus Bornhöved, die über Großtierrettungsgerät verfügt, alarmiert.

„Viele alte Flutlichtstrahler sind in den vergangenen Jahren durch LED ersetzt worden. Die Technik ist großartig, nur wird keine Wärme mehr erzeugt. Deshalb haben wir einige der alten Strahler zum Wärmen, beispielsweise von eingeklemmten Personen oder wie in diesem Fall vom Pferd, behalten“, so Kirchner.

Nachdem das Pferd beruhigt und mit Medikamenten durch den Tierarzt versorgt worden sei, habe man das Großtier mit vereinten Kräften aufgerichtet und an die Besitzerin zur weiteren Behandlung übergeben, so Kirchner.