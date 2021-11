Am Flugplatz in Neumünster haben Munitionsexperten einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Fünf-Zentner-Fliegerbombe soll am Donnerstag entschärft werden. Anwohner und Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Behinderungen einstellen. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu im Überblick.