Neumünster

Erst wenn der Chef der Berufsfeuerwehr Neumünster, Marc Kutyniok, am Donnerstagmorgen im Einsatzstab das Signal gibt, wird mit der Entschärfung der Weltkriegsbombe am Flugplatz begonnen. Rund 200 Einsatzkräfte werden ab 6 Uhr am Start sein und dafür sorgen, dass das Sperrgebiet menschenleer ist.

Bei routinemäßigen Überprüfungen von alten Aufklärungsfotos hatte das Landeskriminalamt den Verdacht, ganz in der Nähe des Flugplatzes Neumünster den Standort eines Blindgängers gefunden zu haben. Dieser Verdacht hat sich am Montag bestätigt. „Die Bombe wurde am Baumschulenweg gefunden, kurz vor dem Eingang zum Flugplatzgelände“, sagte Stadtsprecher Stephan Beitz.

Die Menschen in einem Umkreis von einem Kilometer müssen am Donnerstag spätestens um 8 Uhr ihre Wohnungen und ihre Arbeitsplätze verlassen haben. Die Straßen werden gesperrt. Betroffen sind große Teile des Stadtteils Böcklersiedlung und auch das Einkaufszentrum Freesen-Center samt dem dahinterliegenden Gewerbegebiet.

Für die Bombenentschärfung in Neumünster wurden 1000 Info-Zettel gedruckt

Noch am Montag wurden im Rathaus 1000 Zettel mit Informationen gedruckt, die am Dienstagmorgen von Stadtbediensteten in die Briefkästen geworfen wurden. Die großen Einkaufsmärkte im Freesen-Center wie das Möbelhaus XXL Lutz und Edeka Meyer wurden noch am Montag telefonisch vorgewarnt.

Im Gewerbegebiet hinter dem Freesen-Center stehen schon Halteverbotsschilder für die Nacht zu Donnerstag. Quelle: Thorsten Geil

An etwa 20 Kreuzungen werden Posten die Straßen sperren, damit niemand in das Sperrgebiet hineinfahren kann. „Das gilt auch für die Wanderwege rund um den Flugplatz“, sagte Stadtsprecher Beitz. Im Gewerbegebiet stehen schon Halteverbotsschilder, die ab Mittwoch um 20 Uhr verhindern sollen, dass sich dort die üblichen Lkw-Fahrer zur Nachtruhe begeben.

Sonderbusse aus der Böcklersiedlung in Neumünster fahren in das DRK-Haus

Um 7 Uhr, 7.30 und 8 Uhr fahren am Donnerstag Sonderbusse aus der Böcklersiedlung in das DRK-Haus an der Schützenstraße, wo die Menschen sich aufhalten können. Krankentransporte stehen ebenfalls bereit, um bettlägerige Neumünsteranerinnen und Neumünster in Sicherheit zu bringen. Anschließend fährt die Polizei noch einmal mit Lautsprecherwagen durch das Gebiet.

Ganz in der Nähe des Flugplatzes (hier der Tower) liegt die Bombe am Baumschulenweg. Quelle: Thorsten Geil

Die Märkte im Freesen-Center werden am Donnerstagmorgen gar nicht erst öffnen. An den meisten Eingangstüren weisen schon Schilder darauf hin. „Wir schicken unsere Monteure um 7.30 Uhr aus dem Haus. Dann verlassen wir das Sperrgebiet und warten auf die Nachricht, dass wir den Markt öffnen dürfen“, sagte Gerrit Juckel von Hammer Heimtex.

Gerrit Juckel von Hammer Heimtex zeigt, wo er sein Geschäft abschließen wird. Quelle: Thorsten Geil

Bürgerinnen und Bürger, die eine Transporthilfe benötigen, können sich beim Bürgertelefon unter der Rufnummer 04321/3322888 melden (Mittwoch: 8-16 Uhr und am Donnerstag ab 7 Uhr bis zum Einsatzende). Am Dienstagmorgen gingen dort mehr als 60 Anrufe allein in den ersten 90 Minuten ein.

Neumünster hatte vor und während des Zweiten Weltkriegs einen der größten Flugplätze im Norden. Er wurde von den Alliierten mehrfach angegriffen. Auf einem Großteil des Geländes wurde in den 1950er-Jahren der Stadtteil Böcklersiedlung gebaut. Der vorerst letzte Bombenblindgänger wurde dort am 21. Juni 2018 entschärft. Alles ging gut.