Bombenentschärfung in Neumünster: Auch die Bahnlinie wird gesperrt

Neumünster

Am Donnerstag ab 8 Uhr wird es ernst in Neumünster: Bis dahin müssen alle Menschen das Sperrgebiet im Stadtteil Böcklersiedlung verlassen haben. Erst danach wird die Fliegerbombe am Flugplatz entschärft. Nach 8 Uhr wird die Polizei mit Lautsprecherdurchsagen durch die betroffenen Bereiche der Böcklersiedlung fahren, die dann menschenleer sein müssen.

Auch im Einkaufszentrum Freesen-Center und dem umgebenden Gewerbegebiet wird kontrolliert. Erst wenn die Polizei sicher ist, dass niemand mehr vor Ort da ist, wird Einsatzleiter Marc Kutyniok von der Berufsfeuerwehr dem Kampfmittelräumdienst melden, dass er mit der Entschärfung beginnen kann.

Nicht im Sperrgebiet in Neumünster: Bad am Stadtwald darf öffnen

Ganz in der Nähe des Flugplatzes am Baumschulenweg wurde die 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg bei Routinekontrollen entdeckt. Um den Fundort herum wurde mit einem Radius von einem Kilometer das Sperrgebiet gezogen. Das hat auch kuriose Folgen: Wer auf der linken Seite der Breslauer Straße wohnt, muss das Haus verlassen, die Nachbarn auf der anderen Straßenseite nicht. Die Sportanlagen des PSV Union sind dicht, das angrenzende Bad am Stadtwald nicht.

Der Unterricht an der Hans-Böckler-Schule fällt am Donnerstag komplett aus, weil sie im Sperrgebiet liegt. Die Bahnlinie Neumünster-Heide, die direkt am Flugplatz vorbeiführt, wird zeitweilig gesperrt: Zwischen 10 und 13 Uhr werden die Fahrten der Nordbahn RB 63 zwischen Neumünster und Hohenwestedt durch Busse ersetzt.

Mit reichlich Optimismus hat die Stadt für 10 Uhr zu einer Pressekonferenz und Besichtigung der entschärften Bombe eingeladen. Das wird sich aber voraussichtlich eher etwas verzögern, sagt Stadtsprecher Stephan Beitz.

Bürgerinnen und Bürger, die eine Transporthilfe benötigen, können sich beim Bürgertelefon unter der Rufnummer 04321/3322888 melden (am Donnerstag ab 7 Uhr und bis zum Einsatzende).