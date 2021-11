Neumünster

Eine Bombenentschärfung steht am Donnerstag, 4. November 2021, ab 8 Uhr in Neumünster an: Hierfür werden im Radius von einen Kilometer zum Fundort Straßen und Wege in der Böcklersiedlung gesperrt. Betroffen ist auch das Freesen-Center. 

Die 5-Zentner-Flieger-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am Baumschulenweg in Neumünster gefunden. Sie soll am Donnerstag von Experten des Kampfmittelräumdienstes unschädlich gemacht werden, sobald sich niemand mehr im Sperrgebiet aufhält.

Bombenentschärfung in Neumünster: Notunterkunft im DRK-Haus

Die Stadt Neumünster richtet für alle Betroffenen eine Notunterkunft im DRK-Haus in der Schützenstraße 14-16 ein. Personen, die Hilfe benötigen, können einen kostenlose Bustransport zum Betreuungspunkt nutzen.

Bürgerinnen und Bürger, die eine Transporthilfe benötigen, sollen sich beim Bürgertelefon unter der Rufnummer 04321/3322888 melden (Dienstag: 10-16 Uhr, Mittwoch: 8-16 Uhr und am Donnerstag ab 7 Uhr bis zum Einsatzende).