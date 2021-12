Bordesholm: Geschichtsverein stellt Jahrbuch vor und kritisiert geplante Chronik

Bordesholm

Einen „Aufmacher“ werden Leserinnen und Leser im neuen Jahrbuch 2021 des Geschichtsvereins für das ehemalige Amt Bordesholm (GVB) vergebens suchen. Dafür punktet das 250 Seiten starke Werk mit einer bunten Mischung aus ungewöhnlichen Themen, bemerkenswerten Fundstücken aus der regionalen Historie und auch humorvollen Beiträgen. Zehn ehrenamtliche Autorinnen und Autoren um den Vereinsvorsitzenden Rolf Pohlmeyer steuerten für den 23. Jahrbuch-Jahrgang Geschichten bei – und leisten jetzt zusätzlich Unterstützung für ein Fünf-Jahres-Projekt.

Unterstützung für den Geschichtsprofessor

Der 75 Mitglieder zählende Geschichtsverein wurde von Prof. Oliver Auge von der Uni Kiel angesprochen. Der Geschichtsprofessor aus dem Historischen Seminar der Uni hatte den Zuschlag für die Erforschung der 700-jährigen Geschichte Bordesholms erhalten – das Gemeindejubiläum soll im Jahre 2027 gefeiert werden. Prof. Auge soll zudem die Chronik des Ortes schreiben und im Jahr 2023 fertigstellen. „Das Mitarbeiterteam hat uns gefragt, ob wir unser Archiv zur Verfügung stellen, und das machen wir natürlich sehr gerne“, erklärte Rolf Pohlmeyer bei der Vorstellung des neuen Jahrbuchs.

Kritik am geplanten Chronik-Umfang

In den Räumlichkeiten über der alten Turnhalle haben die organisierten Hobbyhistoriker viele Dokumente aus der Region zwischen Kiel und Neumünster zusammengetragen. Die ältesten Schriftstücke, meist Kopien, stammen aus dem 16. Jahrhundert. Was den erfahrenen Heimatforscher und langjährigen Vereinschef bei der geplanten Bordesholmer Chronik allerdings stutzig macht, ist der aus seiner Sicht zu geringe Umfang. „Bei nur 280 Seiten bleibt von der Geschichte Bordesholms wohl nicht viel übrig. Die Chronik von Brügge umfasst dagegen 500 Seiten“, meinte Pohlmeyer.

Auch für das neue Jahrbuch bediente sich das Vereinsteam zum Teil aus dem reichhaltigen Archivfundus. Ein größerer Beitrag taucht in die Historie des Sprengerteichs in Rumohr und zwei weitere Gewässer ein, die im Mittelalter zu Gewässern mit einer Fläche von bis zu 40 Hektar aufgestaut wurden und längst nicht mehr existieren. Ausführlich beleuchtet der Verein in der Rubrik „Aus der Zeitung vor 100 Jahren“ die lokalen Geschehnisse im Jahre 1921 – von Diebstählen und Einbrüchen über den Bau der Stromversorgung in Bordesholm bis zu lokalpolitischen Diskussionen.

Jahrbuch ab sofort erhältlich Das Jahrbuch 2021 des Geschichtsvereins ist ab sofort erhältlich und kann in der Ahlmannschen Buchhandlung in Bordesholm, Holstenstraße 69, erworben werden. Das Buch im klassischen Knallgelb kostet 15 Euro und wurde in einer Auflage von 200 Exemplaren gedruckt. Alle bereits erschienenen Jahrbücher werden mit jeweils zweijähriger Verzögerung komplett auf den Internetseiten des Vereins veröffentlicht.

Eine speziellen Rechtsstreit hatte Rolf Pohlmeyer in Sachen Fischereirechte ausgegraben. Der Brügger Pastor darf laut Grundbucheintragung mit einer sogenannten Handschleppe – einer Art Zugnetz – für den eigenen Bedarf Fische im Bordesholmer See fangen. Pastor Clausen hatte im Jahre 1908 allerdings seine Rechte für zehn Jahre an einen Bordesholmer Gastronomen abgetreten und dafür 125 Mark kassiert. Ein Jahr später kam es zum Gerichtstermin mit dem königlichen Forstfiskus. Einen Richterspruch gibt es bis heute nicht. Für den 76-jährigen Autor ist das eine der Jahrbuch-Geschichten zum Schmunzeln. „Der Brügger Pastor könnte theoretisch auch heute noch Fische für seinen Haushalt aus dem See holen – wenn es denn noch welche gibt.“