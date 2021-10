Einen Tag nach dem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Neumünster hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wurde Haftbefehl wegen vorsätzlicher Brandstiftung beantragt. Der zuständige Richter schickte ihn in Untersuchungshaft.