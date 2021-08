Neumünster

Im Stadtgebiet von Neumünster sind rund 60.000 Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, sich an der Wahl zum Deutschen Bundestag zu beteiligen. Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten in Deutschland wohnhaft sind. Die Wahlbenachrichtigungskarten werden in der Zeit vom 21. bis 28. August verschickt.

Mehr als 450 ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sollen für einen reibungslosen Ablauf am Wahltag sorgen. Das Stadtgebiet ist in 43 Wahlbezirke eingeteilt, und dazu kommen 15 Briefwahlbezirke.

Im Rathaus Neumünster kann man jetzt schon wählen

Seit diesem Montag ist die Briefwahlausgabestelle im Neuen Rathaus, 1. Etage, in Zimmer 1.6 eingerichtet. Sie ist barrierefrei erreichbar. Hier haben die Wahlberechtigten nach Beantragung der Briefwahlunterlagen auch die Möglichkeit, direkt vor Ort zu wählen. Mitzubringen sind nach Auskunft der Stadt der Personalausweis, der Pass oder die Wahlbenachrichtigungskarte.

Die Öffnungszeiten sind Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 8 bis 12 Uhr, Dienstag von 8 bis 14 Uhr sowie Montag von 14 bis 16 Uhr, Donnerstag von 14 bis 17.30 Uhr. Am Freitag, 24. September, ist auch von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Briefwahlunterlagen können aber auch angefordert werden – schriftlich mit den Antrag auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung oder auch ohne Vordruck schriftlich, per Fax an 04321/942-3030, per E-Mail an wahlen@neumuenster.de oder über das Onlineformular unter www.neumuenster.de/briefwahl beantragt werden. Dabei sind Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) anzugeben, so die Stadt.