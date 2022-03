Die Kommunalpolitik in Neumünster hält an den Plänen fest, dass die Stadtbücherei in das ehemalige Karstadt-Haus am Großflecken ziehen soll. Allerdings haben sich die Pläne etwas geändert: Die Stadt will das benachbarte „Fielmann-Haus“ komplett übernehmen. Das Gesamtprojekt wird schon jetzt teurer als geplant – und viel später fertig.