Neumünster

Der CDU-Kreisvorsitzende von Neumünster, Hauke Hansen (42), bewirbt sich bei der Landtagswahl im kommenden Jahr um das Mandat im Wahlkreis 11 (Neumünster – Boostedt). Bei der Abstimmung auf der Wahlkreismitgliederversammlung kam er mit einem blauen Auge davon.

83 stimmberechtigte Christdemokraten aus Neumünster und Boostedt waren zur Versammlung nach Neumünster gekommen. Hansen erhielt bei der Abstimmung 44 Stimmen, sein Gegenkandidat Dirk-Justus Hentschel bekam 36 Stimmen. Es gab drei Enthaltungen.

Vorgänger in der CDU Neumünster trat im Streit zurück

Hauke Hansen ist seit dem 13. Juni 2021 Vorsitzender der CDU Neumünster. Er ist seit 2007 Mitglied der CDU und gehört dem Kreisvorstand in unterschiedlichen Funktionen seit 2013 an.

Der aktuelle CDU-Landtagsabgeordnete Wolf Rüdiger Fehrs hatte 2017 das Direktmandat geholt, aber auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Er war der Vorgänger von Hansen als Parteichef und war im Februar im Streit und auf Druck der Landes-CDU zurückgetreten. Ministerin Karin Prien hatte auch ein Auge auf die Landtagskandidatur geworfen, dann aber kurz vor der Wahl zurückgezogen.

In seiner Bewerbungsrede nannte Hauke Hansen als große Herausforderungen zum Beispiel die Bewältigung der Folgen der Covid-Pandemie für Gastronomie, Tourismus und mittelständische Unternehmen. Homeoffice und Homeschooling hätten gezeigt, dass in Sachen Digitalisierung an vielen Stellen noch Handlungsbedarf bestehe. Jungen Familien möchte er durch die Einführung einer Landeswohnungsbauprämie ins eigene Heim helfen. Hansen betonte, wie wichtig die Gewinnung von Fachkräften für die Region sei, und er forderte, an dem Ziel einer Hochschulanbindung festzuhalten.

Dass Dirk-Justus Hentschel die Abstimmung fast gewonnen hätte, wirft ein erneutes Licht auf die Zerrissenheit der Neumünster-CDU. Er tritt seit vielen Jahren bei nahezu jeder Wahl aus Prinzip als Gegenkandidat an und verliert eigentlich stets haushoch. So war es beispielsweise auch 2020, als er sich auch noch in das Getümmel um die Bundestagskandidatur zwischen Melanie Bernstein und Thomas Michaelis einmischte.