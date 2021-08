Catering für Schulen und Kitas in Neumünster nach Lockdown neu organisiert

Neumünster

Die sechsjährigen ABC-Schützen an der Gartenstadtschule in Neumünster können es kaum erwarten, in die Äpfel zu beißen, die sie sich gerade aus großen Kisten geholt haben. Nila und Clara rücken die Früchte zwischen ihren Zahnlücken zurecht und beißen zu. Schmeckt gut, lautet ihr Urteil.

Die Erstklässler bekommen in Neumünster seit Jahren eine Grundausstattung für gesunde und umweltbewusste Ernährung gestellt: Der Obsthändler Frucht-Ecken Patersen sponsert Äpfel, das Technische Betriebszentrum der Stadt Trinkflaschen, Bäcker Andresen Brotdosen. An der Gartenstadtschule bekommen sie über ein EU-Programm zwei Mal pro Woche kostenlos frisches Obst und Gemüse, das tägliche gemeinsame Frühstück ist fester Teil des Stundenplans.

Und mittags? Da wird es schwieriger an der Gartenstadtschule, weil die Schule noch keine Mensa hat und für die Kinder in der Offenen Ganztagsschule (OGS) improvisieren muss. Und in der ganzen Stadt, weil es nicht so einfach ist, Caterer zu finden, die Mittagessen an die Schulen liefern. Der Grund: Das ist für die Anbieter nicht besonders lukrativ.

„An einigen Schulen ist es schwierig“, stellt Pierre Hein fest, Leiter der Abteilung Schule und Sport im Rathaus. Denn teilweise müssen die Caterer zwar das vereinbarte Essensprogramm anbieten und dafür Personal in die Mensen schicken, aber sie verkaufen nur wenige Mahlzeiten. Besonders in der Innenstadt holen sich viele Schüler anscheinend lieber Döner oder Pommes; Holstenschule, Wilhelm-Tanck-Schule und Klaus-Groth-Schule liegen recht zentral.

Marco Thies, im Rathaus Abteilungsleiter Schule, Jugend, Kultur und Sport, beobachtet „gerade extreme Probleme, Caterer zu finden“. Pierre Hein beurteilt die Situation ähnlich: „Die Auswahl an Caterern ist nicht so hoch“.

Die Verwaltung will die Caterer unterstützen. Im ersten Anlauf mit Geld: Auf Antrag sollen die Essensanbieter bis zu einem Viertel ihre Personalkosten erstattet bekommen. Hein kalkuliert dafür rund 55 000 Euro für den Rest dieses Jahres und gut 130 000 Euro für 2022 ein.

Zur Galerie Die Versorgung mit frischem Obst ist an den Schulen in Neumünster gesichert. Während der Schulschließungen wegen Corona zogen sich Caterer zurück. Jetzt liefert beispielsweise auch die Kantine des Lebensmittelinstituts KIN an Schulen.

Dauerhaft will er die Versorgung der Schüler mit einem neuen Rahmenkonzept sichern. Schulen, Schulcaterer und Lebensmittelaufsicht sollen zusammen die Grundlagen für die Lieferung von Mittagessen und Frühstück so gestalten, dass eine Konzession für Caterer lohnend ist. Über die Idee, den Dienstleistern zunächst Zuschüsse zu zahlen, und ihnen ab 2023 mit einem neuen Konzept wirtschaftliche Sicherheit zu geben, berät am kommenden Donnerstag (26. August) zunächst der Schul-, Kultur- und Sportausschuss. Eine Entscheidung darüber könnte die Ratsversammlung bei ihrer Sitzung am 14. September treffen.

Der Schulträger, also die Stadt, ist verpflichtet, für die rund 9 000 Schüler an allgemeinbildenden Schulen in Neumünster Mittagessen anzubieten. Sie baut Mensen und vergibt Konzessionen; das heißt, ein Dienstleister bekommt das Recht, in diesen Mensen mit eigenem Personal das Essen zu verkaufen. Die Preise für eine Mahlzeit liegen zwischen 3,40 und 4,50 Euro, bezahlen müssen das die Schüler beziehungsweise im Endeffekt die Eltern.

In Abstimmung mit der jeweiligen Schule legt die Stadt Qualitätskriterien fest, erklärt Pierre Hein: Mindestens zwei Essenslinien, Obst und Rohkost täglich sowie umweltfreundliches Verpackungsmaterial sind aktuell vorgegeben. Weitere Details verabreden die jeweilige Schule, Stadt und Caterer miteinander, zum Beispiel vegetarisches Essen, Mahlzeiten ohne Schweinefleisch oder besondere Ansprüche wie an der Pestalozzischule, die als Verbraucherschule besonderen Wert auf Qualität legt.

Das funktioniert nur mühselig. Die akute Krise im Winter, als ein Caterer in Folge der Corona-Krise ins Trudeln geriet und seine Konzession für acht der 15 Neumünsteraner Schulen zurückgab, hat die Verwaltung bewältigt. Jetzt kümmern sich sieben Caterer – darunter die Rathauskantine, die Kantine der psychiatrischen Tagesklinik Hahnknüll und das Lebensmittelinstitut KIN – und drei Fördervereine darum, dass die Kinder mittags etwas zu essen bekommen.