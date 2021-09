Neumünster

Wie kommt der Gartenpool von der Fabrik in China zum deutschen Händler? Malte Ohnesseit skizziert den Weg: zwei Tage Verladung in Shanghai, 36 Tage Seeweg nach Rotterdam, bis zu vier Tage fürs Ausladen, drei bis vier Tage Zoll, ein Tag im Lkw. „Alles, in der Regel‘“, schränkt Ohnesseit ein: „Im Moment ist nix die Regel.“ Es gibt keine Leercontainer, die Frachtraten sind aufs Zehnfache geschossen.

Aktuell ist der Transport aus Fernost unsicher

Konsequenz: Für 2022 hat Ohnesseit erst für knapp 20 Prozent seiner schon verkauften Produkte sichere Transportvereinbarungen. „22 Millionen stehen ’rum, weil es keine Container gibt“, beziffert er das aktuelle Umsatzrisiko. Vor zwei Wochen bekam er 16 Container geliefert, die auf der „Ever Given“ unterwegs waren – dem Schiff, das im März den Suezkanal blockierte und mit monatelanger Verspätung in Europa eintraf.

Malte Ohnesseit steckt als Geschäftsführer der Bestway Deutschland GmbH mittendrin in den Problemen des internationalen Fernhandels. Sein Geschäft besteht darin, die Produkte seiner chinesischen Mutterfirma, der Bestway Inflatables & Materials Corp. mit Sitz in Shanghai, in ganz Deutschland zu verkaufen: Gartenpools, Whirlpools, Stehpaddel-Bretter, dazu kleinere Artikel wie Aufblasbares zum Schlafen, Rodeln oder Planschen, Schwimmbrillen, Zelte, Rucksäcke – insgesamt rund 1000 Artikel. Ohnesseits GmbH bewegt von Neumünster aus rund 250 Millionen Euro pro Jahr.

Aufstellpools und SUP-Boards Umsatztreiber bei Bestway

Umsatztreiber sind in den vergangenen Jahren vor allem Aufstellpools. Für 2022 ist Bestway in diesem Segment schon ausverkauft – die Produktionskapazitäten in China sind ausgeschöpft, die Verträge mit den Abnehmern in Deutschland unterschrieben. Alle Baumärkte, alle Lebensmitteleinzelhändler, Drogerien und viele mehr stehen auf Ohnesseits Kundenliste. Deutschland ist für das chinesische Unternehmen der zweitwichtigste Auslandsmarkt, übertroffen nur von den USA.

Ein Pool ohne Stahlrahmen, in Rattan-Optik, mit zwölf Kubikmeter Fassungsvermögen. Quelle: Jann Roolfs

Und dieser Markt boomt: Von 2018 auf 2022 ist der Pool-Umsatz bei Ohnesseit auf das 7,5-fache hochgeschnellt. Bei Whirlpools sieht er das Potenzial, die Zahlen „in den nächsten drei Jahren zu verdoppeln“. Und bei den Stehpaddel-Brettern, der dritten großen Produktgruppe, zeigen die Zahlen ebenfalls nach oben.

Bis 52 000 Liter – mit und ohne Beleuchtung

Im Bestway-Showroom, wo normalerweise die Einkäufer großer Handelsketten ihre Bestellungen zusammenstellen, lässt sich besichtigen, was aktuell in deutschen Gärten aufgebaut wird. Der blaue, aufblasbare Ring für ein paar Hundert Liter Wasser ist inzwischen abgelöst vom Stahlrahmenbecken, das gern an die 10 000 Liter fasst. „Keine Seltenheit mehr“ ist laut Ohnesseit ein runder Pool mit 5,49 Metern Durchmesser, der rund 23 000 Liter Wasser enthält; unverbindliche Preisempfehlung 2022: 700 Euro. Für die Optik wird das PVC als Holzimitat bedruckt, mit verblichenem Rattan-Muster in grau oder als Ziegelsteinmauer.

Noch größer gefällig? Gibt es auch: Für 1700 Euro bekommt man ein Becken, das 9,56 Meter lang ist, 4,88 Meter breit und eine Wassertiefe von 1,32 Metern aufweist. 52 Kubikmeter Wasser sind nötig, um es zu füllen. „Das verkaufen wir vierstellig im Jahr“, erklärt Ohnesseit. Im Preis enthalten sind Sicherheitsleiter und Filteranlage.

Zubehör von Gegenstromanlage bis Reinigungsroboter

Mit dem Kaufen und dem Aufbauen – das dauert laut Ohnesseit mit zwei Personen nur anderthalb Stunden – ist das Thema noch lange nicht erledigt. Gern wird der Pool mit Pflanzen und Umrahmung in den Garten integriert, irgendwann kommt ein Reinigungsroboter dazu – 170 Euro; wenn er die Wände mitputzt: 400 Euro – oder eine Gegenstromanlage fürs Schwimmtraining für rund 1000 Euro. Natürlich gibt es auch eine Heizung, die fällt mit 2,8 Kilowatt Leistung allerdings üppig aus und verbraucht entsprechend viel Strom. Anregungen und Diskussionen – Wasser reinigen mit Chlor, mit Sauerstoff oder Ionen? – holt man sich dann in einer Social-Media-Gruppe, deren Mitgliederzahl in den vergangenen Jahren auf das Zehnfache angeschwollen ist.

In Kleingärten sind Pools nicht erwünscht In den meisten Kleingärten lassen sich Gartenpools nicht einfach so aufstellen. „Im Verein sind 400 Liter zulässig“, stellt Hansheinrich Gräfe klar, der Vorsitzende des Kreisvereins Neumünster der Kleingärtner. Er verweist auf das Bundeskleingartengesetz und Vorgaben der Stadt Neumünster. Gräfe sieht in den Gartenanlagen vor allem zwei Probleme mit großen Pools: deren Wasser müsse mit chemischen Mitteln behandelt werden – und wenn im Herbst der Pool abgebaut wird, fließen auf einen Schlag 10 000 Liter Wasser auf die Erde, womöglich mit Chlor belastet. Trotz des Verbots bauen immer wieder Kleingärtner große Pools auf. „Den letzten hatten wir vor 14 Tagen“, berichtet Gräfe.

Rund 350 000 Whirlpools verkauft allein Bestway pro Jahr in Deutschland. „Die sind im Herbst/Winter beliebter als im Sommer“, erklärt Malte Ohnesseit. Kleinere Modelle passen auf den Balkon, größere werden meistens auf die Terrasse oder in einen Pavillon gestellt. Das Aufheizen auf die Wohlfühltemperatur von 38 bis 40 Grad macht sich allerdings bei der Stromrechnung bemerkbar, die in den Wintermonaten schon mal um 80 Euro steigt.

Auf Wunsch ist im PVC eine LED-Beleuchtung integriert, die per Programm die Farbe wechselt. Da machen sich die regionalen Vorlieben bemerkbar, erklärt Malte Ohnesseit: In China wechseln die Farben meistens schnell, in Deutschland langsam, in den USA bleibt es oft bei nur einer Farbe.

Offene Stellen für Bestway schwer zu besetzen

Das eher provinzielle Neumünster als Standort für die Deutschland-Zentrale passt für Ohnesseit zu seinem Konzept des Zusammenhalts unter Mitarbeitern. Nachteil: „Es ist ein höherer Aufwand, Mitarbeiter zu finden“; Studenten orientierten sich eher in Richtung Kiel oder Hamburg. Aktuell arbeiten bei Bestway 65 Männer und Frauen, die meisten von ihnen im Servicebereich. 15 Stellen sind offen.