Neumünster

Der Gang über die Holstenbrücke in Neumünster soll auch in der bevorstehenden Adventszeit ein optisches Erlebnis werden. Für beleuchtete Objekte auf dem Teich und am Straßenrand sorgt das Citymanagement. Am 22. November werden die Lampen vom Bahnhof bis zum Weihnachtsmarkt auf dem Großflecken angeschaltet.

120 Objekte illuminieren die Innenstadt von Neumünster

Mehr als 120 der eigens für Neumünster angefertigten Beleuchtungskunstwerke sollen an elf Standorten vom Bahnhof bis zum Kleinflecken in der Innenstadt erstrahlen, kündigt Marc Hein, Citymanager von Neumünster, an. Darüber hinaus werden auch viele Geschäfte mit eigenen Dekorationen für vorweihnachtliche Stimmung sorgen.

Objekte mit verschiedenen farbigen Leuchten sollen in der Vorweihnachtszeit die Innenstadt von Neumünster verschönern. Quelle: Citymanagement Neumünster

„Eine festlich dekorierte Innenstadt wirkt einfach einladend und anziehend“, sagt Marc Hein. Er setzt darauf, dass die Einzelhändler in der Stadt die Förderung des „Weihnachtsgefühls“ als Gemeinschaftsaufgabe verstehen. So sucht das Management dann auch noch Paten – also Sponsoren – für einige der aufwendigen Beleuchtungsobjekte. Neben Unternehmen und Geschäften können dies auch Privatleute sein, denen die Weihnachtsbeleuchtung einfach wichtig ist. Genaueres dazu steht auf der Website des Citymanagements.

Marc Hein will die Besucher der Innenstadt auf jeden Fall auf Weihnachten einstimmen. Einer schönen Adventszeit steht eigentlich nichts mehr im Wege. Neben der Beleuchtung ab dem 22. November wird es auch wieder einen großen Weihnachtsmarkt auf dem Großflecken mit Fahrgeschäften, Punschbuden, Imbissbetrieben, Kunsthandwerk und natürlich der Eisbahn zum Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen geben.