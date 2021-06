Neumünster

Seit dem 2. November 2020 waren zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wehrtechnischen Dienststelle 71 (WTD 71) aus Eckernförde im Gesundheitsamt Neumünster im Einsatz, um bei der Nachverfolgung der Kontakte von Corona-Infizierten zu helfen. In seiner Not hatte Oberbürgermeister Olaf Tauras (CDU) damals die Bundeswehr um Amtshilfe gebeten.

39 Beschäftigte der WTD 71, die sich sonst um Schiffe kümmern, schoben seitdem Schichten in Containern vor der Tür des Gesundheitsamts Neumünster, meist sechs gleichzeitig. 1329 Arbeitstage haben die Helfer geleistet.

„Auch an Wochenenden, Heiligabend, Silvester und Ostern waren sie vor Ort. Das wissen wir außerordentlich zu schätzen, denn die Lage war immer wieder wirklich dramatisch“, sagte der Erste Stadtrat Carsten Hillgruber (SPD), als er sich am Mittwoch offiziell beim Direktor der WTD 71, Frank Menning, und dem Leitenden Technischen Regierungsdirektor Frank Bernhardt im Namen der Stadt Neumünster bedankte – ausdrücklich verbunden mit der Bitte, das an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzugeben, die schon nicht mehr vor Ort waren.

Dr. Alexandra Barth zeigt das Wappen, das sie von der Bundeswehr bekommen hat. Quelle: Thorsten Geil

Als Dank überreichte Hillgruber für alle Helfer als kleine Erinnerung einen Neumünster-Becher und einen -Schlüsselanhänger. Frank Menning revanchierte sich mit dem Wappen seiner Dienststelle.

„Wir beschäftigen uns üblicherweise mit Schiffen und halten Schleswig-Holstein – im übertragenen Sinne – über Wasser. Darum passte dieser Einsatz sehr gut“, sagte er und betonte, dass seine Kolleginnen und Kollegen den Job im Gesundheitsamt Neumünster gern gemacht hätten. „Das war eine sehr interessante Erfahrung für uns alle und immer wieder auch ein Erlebnis“, sagte er.

Scouts helfen weiter in Neumünster aus

Die Bundeswehr ist abgerückt, nun helfen im Gesundheitsamt weiterhin sechs Scouts aus, die von der Bundesregierung bezahlt werden. Sie telefonieren in den Containern am Meßtorffweg hinter den Infizierten her, finden ihre Kontakte heraus und bereiten die Quarantäne-Entscheidungen der Ärztinnen und Ärzte im Gesundheitsamt vor.

Im Amt ist angesichts der gesunkenen Corona-Zahlen fast wieder Normalität eingekehrt. Das Personal kann wieder Urlaub nehmen. „Es war wirklich eine dramatische Zeit. Bei jedem Infizierten waren zum Teil Hunderte von Telefonaten zu führen. Außerdem haben wir 1700 Bescheinigungen für die Genesenen vorbereitet und verschickt“, sagte Dr. Barth.

Dr. Barth: „Die vierte Welle kommt“

Sie rechnet mit einer vierten Corona-Welle, wenn erst einmal die Urlauber zurückkehren. „Das wird noch spannend, was die Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner alles aus den Ferien mit zurückbringen“, sagte sie. Angesichts der fortschreitenden Impfungen werde die Welle aber vermutlich nicht so schlimm ausfallen wie die vorigen. Ähnlich schätzte es Frank Bernhardt ein: „Wir trauen dem Frieden noch nicht.“

Die Amtshilfe der Bundeswehr war damals sehr unbürokratisch eingefädelt worden. Nötig waren nur ein paar Telefonate und Mails mit Korvettenkapitän Michael Knapp vom Kreisverbindungskommando. „Bei der nächsten Not stehen wir wieder bereit“, sagte er am Mittwoch.

Ein weiteres Zeichen der Entspannung an der Corona-Front und der Impfungen scheint es aus den Testzentren zu geben, das erste schließt wieder seine Türen. „Aus dem Designer-Outlet-Center haben wir gehört, dass das dortige Testzentren am Donnerstag die Arbeit einstellt“, sagte Barth.