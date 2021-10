Kritik an den Behörden - Corona-Ausbruch in Kita in Neumünster

In der katholischen Kindertagesstätte St. Elisabeth in Neumünster sind sieben Kinder und eine Erzieherin positiv auf das Coronavirus getestet worden, weitere Tests sind noch in der Auswertung. In der Kita herrscht Unverständnis über die Behörden.