Corona-Ausbruch in Neumünster: Kita geschlossen

„Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen des Verstorbenen“, sagte Oberbürgermeister Tobias Bergmann und drückte seine Anteilnahme aus. Ein 76-jähriger Mann ist in Neumünster an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Weitere Angaben zur Person des Verstorbenen macht die Stadt mit Rücksicht auf die Angehörigen nicht. Der 76-Jährige ist bereits das 32. Corona-Opfer in Neumünster.

Derweil breitet sich das Virus weiter aus: Von Montag- bis Dienstagmittag infizierten sich 75 weitere Personen. 60 Erwachsene, neun Jugendliche und sechs Kinder sind betroffen. Bei 50 Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt. Zwei Menschen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, so dass aktuell elf Neumünsteraner klinisch behandelt werden.

Thomas Plewka, Leiter der Kita St. Elisabeth. Quelle: Thorsten Geil

Aufgrund von mehreren Infektionsfällen musste die Kindertagesstätte St. Elisabeth bis auf eine Notbetreuung geschlossen werden. Dort sind (bislang) zwölf Kinder und sechs Mitarbeiterinnen aus dem Team des Leiters Thomas Plewka infiziert. Es werden dort nur noch Kinder betreut, wenn beide Elternteile oder ein allein sorgeberechtigtes Elternteil in der kritischen Infrastruktur arbeiten. Die Stadt hat die Schließung angeordnet; sie gilt zunächst bis zum 16. Januar. An der Tür der Einrichtung in der Straße Hinter der Bahn ist allerdings kein Hinweis auf die Schließung angebracht.

Bei drei Betroffenen liegt bereits ein positiver PCR-Test vor. „Vor dem Hintergrund, dass derzeit nahezu ausschließlich Infektionen mit der Omikron-Variante festgestellt werden, ist davon auszugehen, dass auch hier Ansteckungen mit dieser höchstansteckenden Variante vorliegen. Weiterhin wurden per Schnelltest Infektionen bei weiteren zehn Kindern und fünf Mitarbeitern festgestellt. Eine eindeutige Zuordnung, wer mit wem in welcher Art Kontakt hatte, ist nicht mehr möglich“, heißt es in der Allgemeinverfügung der Stadt. Darum helfe nur die Schließung.

Bereits der zweite Ausbruch in dieser Kita in Neumünster

Im Oktober 2021 hatte es schon einmal einen Ausbruch in dem Familienzentrum St. Elisabeth gegeben. Damals hatten Kita-Leiter Thomas Plewka und Vanessa Felderhoff, Vorsitzende des Elternbeirats, das Gesundheitsamt kritisiert. Ihrer Meinung nach hätte die Kita nach den ersten Ansteckungen gleich geschlossen werden müssen. Dafür hatte es damals nach Auskunft des Gesundheitsamts aber keine rechtliche Grundlage gegeben.

Die Stadt teilte am Dienstag auch mit, dass in den städtischen Kindertagesstätten Hauke Haien und Einfeld auf Anweisung der Stadtverwaltung jeweils die Kinder einer Gruppe unter Quarantäne gestellt worden seien. Auch dort hatte es Ansteckungen gegeben.

75 Infektionen: Zweithöchster Tageswert in Neumünster

Die 75 Neuinfektionen vom Dienstag bilden den zweithöchsten Tageswert seit Beginn der Pandemie vor fast zwei Jahren. Am Freitag (7. Januar) hatte es den absoluten Rekord mit 101 neuen Fällen gegeben. In den vergangenen fünf Tagen hat das Gesundheitsamt 333 neue Infektionen gemeldet. Zum Vergleich: Im gesamten Dezember 2021 waren es 613.

Von den 75 neuen Betroffenen waren 24 ungeimpft und 51 geimpft. „Selbst wenn die Impfung nicht zu 100 Prozent vor der Erkrankung schützt, so haben die Erkrankungen dann in hohem Maß einen deutlich leichteren Verlauf“, sagte die Leitende Amtsärztin der Stadt Neumünster, Dr. Alexandra Barth.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Dienstag im Vergleich zu Montag von 520 auf 538 Infektionen pro 100.000 Einwohner gestiegen. Vor einer Woche lag sie noch bei 331. In Neumünster wurden bislang 4367 Fälle einer Covid-19-Erkrankung mit Labornachweis bestätigt. Derzeit gelten 3677 Personen im Stadtgebiet als genesen. 658 Personen in Neumünster gelten aktuell als infiziert – auch das ist ein absoluter Höchstwert.

Das Gesundheitsamt der Stadt hat eine Corona-Hotline unter der Rufnummer 04321/942-3003 eingerichtet. Hier werden die Fragen der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Covid-19 beantwortet.