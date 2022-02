Neumünster

Rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Friedrich-Ebert-Krankenhauses Neumünster (FEK) standen am Montagnachmittag vor ihrer Klinik – unterstützt von vielen Mitgliedern der Zivilgesellschaft und Mitarbeitern der Stadtverwaltung. Sie verwahrten sich „gegen Solidarität von der falschen Seite“.

Vertreter von rechten Gruppierungen hatten dazu aufgerufen, auch in einschlägigen Telegram-Kanälen: „Versammelt euch friedlich vor dem FEK und setzt ein Zeichen gegen die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht. Das ungeimpfte Krankenhauspersonal benötigt unsere Hilfe!“

FEK-Belegschaft will sich nicht spalten lassen

Als FEK-Geschäftsführerin Kerstin Ganskopf und der Betriebsratsvorsitzende Jörg Klaenhammer davon erfuhren, stand die Entscheidung sehr schnell fest. „Wir als FEK können und wollen das vor unserem Krankenhaus nicht dulden. Ob geimpft oder ungeimpft – diese Form der Solidarität ist unerwünscht“, sagte Klaenhammer per Megafon zu seinen Kolleginnen und Kollegen. Man lasse das FEK nicht spalten.

Die Impfquote im Friedrich-Ebert-Krankenhaus beträgt nach Auskunft der Pressesprecherin Maren von Dollen mindestens 96 Prozent – und wächst noch weiter. Gelegentlich bietet die Klinik sogar eigene Impfaktionen an.

FEK-Geschäftsführerin Kerstin Ganskopf und Chefarzt Dr. Andrea Pace hielten Abstand vor der Tür des Krankenhauses. Quelle: Thorsten Geil

Auch Chefärzte standen in der Kälte an der Friesenstraße, allen voran der Ärztliche Direktor Dr. Andrea Pace. Sogar der Aufsichtsratsvorsitzende Hauke Hansen war dabei und richtete einige Worte an die Demonstranten. Eingebaut wurde auch eine Schweigeminute für die Opfer des Krieges in der Ukraine.

Protest von FEK-Mitarbeitern gegen Gegner der Impfpflicht: Der Betriebsratsvorsitzende Jörg Klaenhammer richtete ein paar Worte an seine Kolleginnen und Kollegen. Quelle: Thorsten Geil

Zahlreiche Mitarbeitende hatten ausgestempelt und verbrachten ihre Pause auf der Straße, andere kamen in ihrer Freizeit und nach Feierabend. Auch Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr (inklusive Chef Marc Kutyniok), des Gesundheitsamtes und aus anderen Fachdiensten der Stadtverwaltung gesellten sich dazu und zeigten Flagge.

Vertreter der Gewerkschaft Verdi verteilten Kaffee und Rosinenbrötchen. Motto: „Bei uns ist nur der Kaffee braun“. Aber auch das Ordnungsamt war vor Ort und achtete auf die Einhaltung der Maskenpflicht, da mehr als 100 Personen zusammenstanden.

Von dem eigentlichen Anlass, nämlich dem Aufruf der rechten Gruppen, war nichts zu sehen. Lediglich ein Auto fuhr durch die Friesenstraße und verhöhnte das Krankenhauspersonal. Die Demonstranten ließen es voller Gelassenheit durchfahren.