Neumünster

Corona scheint für die Menschen in Neumünster nicht mehr die oberste Priorität zu haben. Im Impfzentrum Neumünster kann man mittlerweile sofort einen Termin bekommen, aber das wird nicht so genutzt, dass der Betrieb unter Volllast fahren müsste.

Wie die Zeiten sich geändert haben, denn bis weit in den Sommer hinein waren Corona-Impftermine fast so begehrt wie Goldbarren. „Es liegt sicher auch an den Schulferien. Wir werden sehen, wie es sich nach Schulbeginn am Montag entwickelt“, sagt Sebastian Auch, Leiter des Zentrums in den Holstenhallen.

Kapazität in Neumünster ist von fünf auf drei Linien reduziert

Die Kapazität hat er bereits von fünf auf drei Impflinien heruntergefahren. Rein rechnerisch könnten immer noch 575 Spritzen pro Tag gesetzt werden, aber die werden fast nie erreicht. Am Mittwoch vergangener Woche waren es immerhin 558 Impfungen, aber in den Folgetagen nur zwischen 465 und 484. Das benötigte Personal wird täglich angepasst, und sogar eine Mittagspause ist jetzt im Dienstplan vorgesehen.

Sebastian Auch leitet das Impfzentrum Neumünster. Quelle: Thorsten Geil

Dabei wird es Interessenten so leicht gemacht wie noch nie. Im Prinzip kann man jederzeit vor der Holstenhalle vorfahren, einen Termin am selben Tag bekommen und sich sogar noch den Impfstoff aussuchen. Verarbeitet werden in Neumünster die Stoffe von Moderna, Astrazeneca und Johnson & Johnson. „Die meisten wählen dann Moderna“, sagt Sebastian Auch.

Zur Impfung anmelden kann man sich in den Holstenhallen täglich von 9 bis 11.30 Uhr und dann wieder von 13 bis 17.30 Uhr. Eine telefonische Vereinbarung geht nicht. Aber online werden weiterhin ebenfalls Termine vergeben. Leider erscheinen auch jeden Tag Menschen einfach nicht, obwohl sie einen Termin hatten.

Am 16. August zieht das Impfzentrum in Neumünster um

76.100 Spritzen wurden im Impfzentrum bereits gesetzt; damit wäre Neumünster rein rechnerisch bereits fast einmal durch. Aber wie in allen Impfzentren kommen die Menschen aus dem ganzen Land. 33.800 Menschen haben hier auch schon die zweite Impfung bekommen.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bis zum 15. August wird in Holstenhalle 2 gearbeitet; danach zieht das gesamte Impfzentrum an die Lahnstraße 5 im Industriegebiet Süd um. Mit dem Aufbau wird dort schon in der kommenden Woche begonnen. Der Grund für den Umzug: Für die Vorbereitungen der Messe Nordbau (8. bis 12. September) wird die Halle 2 benötigt.