Neumünster

Es war so angekündigt, aber die meisten Fachleute haben nicht daran geglaubt: Bundesweit sollen die Corona-Impfzentren Ende September geschlossen werden. In Neumünster gehen dann die Lichter an der Lahnstraße 5 ebenfalls aus.

Die Bundesregierung hatte beschlossen, die Finanzierung der Impfzentren einzustellen. Bislang hat der Bund die gesamte Corona-Impfkampagne allein bezahlt. Da auch das Land Schleswig-Holstein offenbar nicht einspringt, hat die Stadt Neumünster den Mietvertrag für das Zentrum an der Lahnstraße 5 nun zu Ende September gekündigt. Das bestätigte der Leiter Thorben Pries.

Dieser Mietvertrag ist erst ein paar Tage alt, denn das Impfzentrum ist am 16. August von den Holstenhallen in das Industriegebiet Süd umgezogen – weil die Messehallen den Platz für die Nordbau benötigen. Nach nur sechs Wochen wird dann schon wieder Schluss sein.

Der Leiter des Impfzentrums Neumünster, Thorben Pries, spricht mit der DRK-Mitarbeiterin Annika Kammer. Quelle: Thorsten Geil

Der Umzug wurde vom Bund bezahlt. Durch die Kündigung kommen auf die Stadt keine weiteren Kosten zu. „Der Vermieter Henning Voigt kommt uns sehr entgegen. Wir können sogar das Mobiliar zunächst noch in den Räumen stehenlassen, falls wir das Zentrum doch noch wieder aufmachen sollen“, sagte Thorben Pries. Das sei eine Entscheidung des Landes.

Ärztlicher Leiter: „Wir brauchen weiter Impfzentren“

Der Ärztliche Leiter des Impfzentrums, Dr. Johannes Kandzora, hatte Anfang dieser Woche deutlich betont, dass die Zentren auch über September hinaus noch nötig sein würden. „Die Arztpraxen werden das nicht bewältigen können, zumal wir jetzt die ersten Menschen dazu aufrufen, sich eine Drittimpfung abzuholen“, so Kandzora. Die meisten Fachleute hatten geglaubt, dass das Land mindestens vier Impfzentren in Schleswig-Holstein weiter betreiben werde, aber danach sieht es derzeit nicht aus.

Noch können die Bürgerinnen und Bürger sich Termine in Neumünster (bis zum 26. September) holen oder einfach an der Lahnstraße vorbeikommen; Impfstoff ist genügend vorhanden. Wer dort aber bis Ende September nur die erste Impfung bekommt, muss sich für die zweite Injektion selber einen Arzt suchen.