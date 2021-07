Neumünster

Wenn die Corona-Zahlen allgemein auf so niedrigem Niveau liegen wie derzeit, dann reichen wenige neue Infektionen, um plötzlich Spitzenplätze zu besetzen. Das ist Neumünster gerade passiert. Vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 0,0 Infektionen pro 100.000 Einwohner, am Donnerstag plötzlich bei 18,8.

Das ist immer noch harmlos gegenüber den dreistelligen Zahlen, die in Neumünster und dem Rest der Republik noch vor wenigen Wochen an der Tagesordnung waren, aber sie fallen jetzt definitiv stärker auf.

Corona: Neumünster auf Platz 9 in Deutschland

Donnerstagmorgen meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) für Neumünster den offiziellen Wert von 15,0. Das war die höchste Zahl in ganz Schleswig-Holstein (Durchschnitt: 3,9) und sogar Platz 9 in ganz Deutschland (Durchschnitt: 5,2). Die RKI-Zahl dürfte am Freitag weiter steigen, denn die Stadt meldete am Donnerstag weitere fünf Ansteckungen. Die Stadt zählt für ihre Statistik immer von 12 bis 12 Uhr, das RKI zählt bis Mitternacht und veröffentlicht die Werte in der Nacht; darum weichen sie immer leicht voneinander ab.

Bereits am Mittwoch hatte die Stadt Neumünster fünf neue Infektionen bestätigt; am Donnerstag kamen zwei weibliche und drei männliche Personen dazu. Zwei von ihnen steckten sich bei einer mittlerweile bekannten infizierten Person an. Bei den drei anderen Betroffenen ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster ermittelt. Unter den fünf Neuinfizierten sind nach Auskunft der Stadtverwaltung drei Reiserückkehrer aus Russland.

14 Menschen aus Neumünster sind derzeit infiziert, davon müssen zwei im Krankenhaus behandelt werden. 90 Personen befinden sich in Quarantäne, zehn weniger als im Mittwoch, 20 weniger als am Dienstag.

„Die Infektionsbereiche der neuen Indexfälle in den vergangenen Tagen sind mit Familie, Reiserückkehrer und Arbeitsplatz klar lokalisiert. Insofern besteht für die Menschen in Neumünster keine erhöhte Gefährdung. Die Infektionsgefahr ist hier nicht größer als in anderen Städten in Deutschland“, sagte die Leitende Amtsärztin von Neumünster, Dr. Alexandra Barth. Dennoch sei das Einhalten von Abständen zu anderen Menschen aber nach wie vor von zentraler Bedeutung, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu vermeiden.