Neumünster

Die Idee entstand beim Technischen Hilfswerk (THW) in Neumünster. Carmen Srugis von der Regionalstelle rief im Gesundheitsamt Neumünster an und bot Hilfe bei der Kontaktverfolgung von Corona-Infizierten an. Fachdienstleiterin Dr. Alexandra Barth musste nicht lange überlegen.

Seit ein paar Tagen sitzen nun Max Siemensen (18), Micha Kreie (21, beide aus Neumünster) und Lasse Wehnsen (20, Tremsbüttel) in den Containern vor dem Gesundheitsamt am Meßtorffweg in Neumünster. „Wir geben die Daten in die EDV ein, bearbeiten die Akten und telefonieren mit Infizierten und ihren Kontaktpersonen. Das macht Spaß, und wir helfen gern“, sagt Micha Kreie. Er und seine beiden Mitstreiter leisten gerade einen Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) beim THW.

„Win-win-Situation für Bufdis und das Gesundheitsamt“

Wegen der diversen Corona-Einschränkungen in der Arbeit beim THW konnte Carmen Srugis vom THW ihre Bufdis nicht gut einsetzen. „Das ist jetzt eine Win-win-Situation. Die Bufdis haben eine sinnvolle Arbeit, und das Gesundheitsamt wird entlastet“, sagte sie.

Dr. Alexandra Barth und der Erste Stadtrat Carsten Hillgruber bedankten sich bei den THW-Leuten und lobten ihre Arbeit. „Sie sind hochmotiviert und lernen sehr schnell. Die Arbeit hat nach wenigen Tagen richtig Fahrt aufgenommen“, sagte die Leitende Amtsärztin.

Gesundheitsamt Neumünster liegt mit 350 Fällen im zeitlichen Verzug

Die Hilfe ist sehr willkommen. Zwar schafft es das Gesundheitsamt noch, die neuen Infektionen zu verarbeiten und dem Robert-Koch-Institut die aktuellen Zahlen zu melden, aber bei der Kontaktverfolgung liegt das Amt mit etwa 350 Fällen im zeitlichen Verzug. Das ist kein Wunder bei den massenhaften Zahlen von neuen Infektionen.

Die technische Ausstattung im Gesundheitsamt ist übrigens besser, als die jungen Männer sie erwartet hatten. Dr. Alexandra Barth: „Die Technik ist massiv verbessert worden. Hier wird schon lange nichts mehr mit Fax gemeldet.“

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Bufdis arbeiten in den Bürocontainern, in denen bis vor einigen Monaten noch Angehörige der Bundeswehr diese Amtshilfe geleistet haben. Sie waren im Juni 2021 nach acht Monaten verabschiedet worden, weil die Corona-Zahlen stark zurückgegangen waren. Nun wird im Rathaus schon seit Längerem darüber nachgedacht, wieder die Bundeswehr um Hilfe zu bitten. Stadtrat Hillgruber: „Noch ist es nicht soweit, aber es könnte wieder eine Option werden.“