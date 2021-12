Neumünster

Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) hat die Maskenpflicht für die Innenstadt Neumünsters und das Gelände rund um das Designer-Outlet-Center (DOC) verlängert. Die Allgemeinverfügung vom 20. November wäre eigentlich in der Nacht zu Freitag (16. Dezember) ausgelaufen, aber jetzt gibt es Nachschlag.

Zwischen Rathaus und Bahnhof (inklusive Fußgängertunnel zur Friedrichstraße), Kaiserstraße und am Zob, Lütjenstraße und Mühlenbrücke müssen die Fußgängerinnen und Fußgänger montags bis sonnabends von 10 bis 20 Uhr eine Maske tragen, ebenso auf den Wochenmärkten auf dem Großflecken und in Tungendorf. Kinder bis sechs Jahren sind befreit. Im DOC, auf deren Parkflächen und an der Oderstraße gilt die Verpflichtung sogar von 9 bis 21 Uhr.

An den Bahnhaltepunkten Südbahnhof, Einfeld und Stadtwald sowie an allen Bushaltestellen und Gehwegen in einem Umkreis von fünf Metern um Bushaltestellen herum sind Masken an jedem Tag von 6 bis 20 Uhr vorgeschrieben. Die neue Allgemeinverfügung gilt bis einschließlich 11. Januar. „Eine Verlängerung oder ein vorzeitiger Widerruf sind in Abhängigkeit zum Infektionsgeschehen möglich“, heißt es im Originaltext auf der Internetseite der Stadt Neumünster.

Auf dem Weihnachtsmarkt Neumünster gilt weiterhin die 2G-Regel

Auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Großflecken gilt weiterhin die 2G-Regel, aber keine Maskenpflicht. Zutritt haben nur geimpfte und genesene Personen; das wird auch kontrolliert, Verstöße mit 150 Euro Bußgeld geahndet.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach fünf Monaten Pause hatte die Stadt am 22. November wieder die Maskenpflicht eingeführt. Da lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 292 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohnern. Mittlerweile ist sie auf 160 abgeschmolzen, aber laut Begründung der Stadt ist das kein Argument: „In der Stadt Neumünster ist weiterhin eine hohe Anzahl von Neuinfektionen zu verzeichnen. Auf Maßnahmen kann daher nicht verzichtet werden.“