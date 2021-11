Neumünster

Tobias Bergmann (SPD), neuer Oberbürgermeister von Neumünster, hat ein ehrgeiziges Ziel: „Wir wollen die Hauptstadt des Impfens in Schleswig-Holstein werden.“ Dafür wird nicht nur das kleine Angebot in der Holsten-Galerie zu einem richtigen Impfzentrum (IZ) erweitert, sondern ab Anfang Dezember auch das alte IZ an der Lahnstraße im Industriegebiet Süd wieder reaktiviert.

Derzeit ist Neumünster bereits der einzige Landkreis, der von Montag bis Sonnabend (10 bis 17 Uhr) ein offenes Impfangebot ohne Termin macht – auf eigene Kosten und in enger Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KVSH). Das IZ in der Holsten-Galerie ist aber überlaufen, weil die Interessierten aus ganz Schleswig-Holstein kommen. Lange Wartezeiten sind die Folge.

Die Schlange vor dem offenen Impfangebot ist in Neumünster täglich sehr lang. Quelle: Thorsten Geil

„Hauptstadt“ ist Neumünster derzeit auf jeden Fall bei den Infektionszahlen, sie liegen hier so hoch wie nirgendwo sonst in Schleswig-Holstein. Und: Von 225 Infektionen binnen einer Woche in Neumünster waren 159 Menschen ungeimpft. Das soll sich ändern.

Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) Quelle: Kristina Tönnsen

Darum wird Neumünster gemeinsam mit dem Land das Angebot erweitern. Neben der Vergrößerung der Einrichtung in der Holsten-Galerie wird ab Anfang Dezember das IZ an der Lahnstraße wieder aktiviert. „Die Möblierung ist noch da. Es ist trotzdem viel Arbeit, aber wir schaffen das“, sagt IZ-Leiter Thorben Pries. Das Ziel ist, sowohl im Einkaufszentrum als auch an der Lahnstraße am Freitag, 26. November, zu starten.

Auf bis zu sechs Linien werden dann in Neumünster die Pikse gegen Corona verteilt; bis zu 1000 Impfungen pro Tag sind dann möglich. Beide IZ werden voraussichtlich mit Terminvergabe arbeiten, aber das ist noch nicht endgültig mit dem Land geklärt. Das offene Angebot in der Galerie soll ebenfalls erhalten bleiben – ohne Termin und niedrigschwellig.

Impfstoffe von Moderna, Biontech und Johnson & Johnson stehen ausreichend bereit. Auch Ärztinnen und Ärzte hat die KVSH bereits in ausreichender Zahl gefunden. Das Problem sind die Medizinischen Fachangestellten, die das Deutsche Rote Kreuz händeringend sucht. OB Bergmann appelliert an Fachkräfte, sich zur Verfügung zu stellen: „Ob im Ruhestand oder anderweitig beschäftigt: Ich appelliere dringend an alle, die das können, sich zu melden. Sonst kriegen wir unsere PS nicht auf die Straße.“

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie dringend die Verbesserung der Impfquote aus der Sicht von Fachleuten ist, beschrieb eindringlich Dr. Gunther Alfes, stellvertretender Leiter des Gesundheitsamts: „Es ist ernst in Neumünster. Jetzt werden die Infektionen von vor zehn bis 14 Tagen bekannt, und das sind sehr viele. Etwa die Hälfte der Infizierten sind richtig krank, aber noch sind kaum Neumünsteraner im Krankenhaus. In zwei bis drei Wochen wissen wir mehr.“ Es gebe jetzt in erster Linie zwei wichtige Dinge: Kontakte reduzieren, um weitere Ansteckungen zu vermeiden – und „natürlich unbedingt die Impfung“, so Alfes.

Zur Kontaktreduzierung hat OB Bergmann ab dem 22. November wieder eine Maskenpflicht in der Innenstadt angeordnet. Sie gilt zwischen Rathaus und Bahnhof – nur nicht auf dem Weihnachtsmarkt: Dort bekommen nur Geimpfte und Genesene überhaupt Zutritt, und Bratwurst und Glühwein gehen halt nicht mit Mund-Nasen-Schutz.