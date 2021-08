Neumünster

Ein neu zusammengestelltes Team aus dem Impfzentrum Neumünster, unterstützt von der Stadtverwaltung und dem Medizinischen Praxisnetz Neumünster (MPN), macht jetzt an verschiedenen Orten im Stadtgebiet niedrigschwellige Angebote für Schutzimpfungen.

„Das Ziel, bis zum Herbst eine Herdenimmunität von 85 Prozent zu erzielen, ist schwer einzuhalten, zumal wir manche Teile der Bevölkerung nicht mit unserem Angebot erreichen“, sagte Dr. Johannes Kandzora, Ärztlicher Koordinator am Impfzentrum Neumünster, zur Begründung für die neuen Wege. Das hatte er bereits beim Umzug des Impfzentrums am Montag angekündigt.

Impfung in der Moschee in Neumünster

Am Freitag, 20. August, ist das Team auf Einladung der Islamischen Gemeinde zu Gast in der Moschee an der Färberstraße/Ecke Friedrichstraße, um nach dem Freitagsgebet möglichst viele Menschen zu impfen. Die Aktion startet um 14 Uhr und dauert bis 18 Uhr. Eine ähnliche Aktion gab es eine Woche zuvor in Rendsburg.

Am Montag, 23. August, ist von 8.30 bis 11.30 Uhr ein Impfangebot im Jugendtreff RU 2 am Ruthenberger Markt 2 geplant. Das ist eine Begegnungsstätte der evangelischen Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde. Motto: Impfen im Stadtteil ohne Termin.

Diese Initiativen knüpfen an die erfolgreiche Impfaktion im Vicelinviertel an, wo mit 5000 Impfungen viele Bürger unterschiedlicher Herkunft und Nationalität erreicht werden konnten. Dr. Kandzora: „Gerade am Ende des Sommers machen uns steigende Infektionszahlen durch infizierte Reiserückkehrer Sorgen, denen wir nur mit einer Ausweitung des Impfangebots begegnen können.“

Das Impfzentrum (jetzt an der Lahnstraße 5) bleibt weiterhin mittwochs bis sonntags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Hier kann man auch ohne Termin erscheinen.