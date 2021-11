Neumünster

Kehrtwende bei den Corona-Tests: Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kündigt wieder kostenfreie Bürgertests an. Seit dem 11. Oktober mussten Bürgerinnen und Bürger die Kosten für einen Schnelltest bzw. PCR-Test selbst tragen. Wir verraten Ihnen, wo Sie sich in Neumünster testen lassen können – und wie teuer die Tests dort bislang waren.

Spahn will nach eigenen Worten noch am Freitag die neue Testverordnung unterzeichnen, mit der Corona-Tests für die Bürgerinnen und Bürger wieder kostenlos werden. In Kraft treten werde dies am Sonnabend, sagte Spahn. Er rechne damit, dass von Montag an auch das Angebot an Tests wieder ausgeweitet werde.

Übersicht: Corona-Schnelltests in Neumünster

Ärztliches Schnelltestzentrum Bechtel (Altonaer Straße 150, 24539 Neumünster): Ein Test kostet hier 18 Euro. Die Station hat von 13 bis 18 Uhr täglich geöffnet.

Coronawacht (Bayerstraße 1, 24536 Neumünster): Der Preis für einen Test beträgt 15 Euro. Es wird von Montag bis Sonnabend zwischen 8 und 12 Uhr sowie von 12:45 bis 18 Uhr getestet. Der Anbieter öffnet zudem sonntags zur gleichen Zeit an der Nordseite Großflecken.

DRK Testzentrum Neumünster (Justus-von-Liebig-Straße 2-4, 24537 Neumünster): Hier werden nur noch kostenlose Schnelltests für Personen angeboten, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können – von Montag bis Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr.

famila Neumünster (Haart 194, 24539 Neumünster): Ein Test kostet 15 Euro. Die Station öffnet von Montag bis Sonnabend zwischen 8 und 14 Uhr.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Holsten Apotheke (Gänsemarkt 1, 24534 Neumünster): Die Holsten Apotheke ersetzt das Schnelltestzentrum in der Stadthalle. Ein Test kostet 15 Euro. Die Tests werden von Montag bis Samstag von 9 bis 11 und Montag bis Freitag von 15 bis 17 Uhr durchgeführt.

IN Projekt NMS-Zentrum (Großflecken 35, 24534 Neumünster): Die Station startet mit 9,50 Euro pro Test. Es gibt laut Betreiber auch Monatspakete: Zwei Monate kosten 190 Euro, drei Monate 160 Euro. Es gibt neue Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 9 bis 18 Uhr, Freitag und Sonnabend 10 bis 19.30 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr.

KDS Health am Bad am Stadtwald (Hansaring 177, 24534 Neumünster): Der Preis für den Schnelltest beträgt 10 Euro. Die Öffnungszeiten am Stadtwald lauten: Montag bis Donnerstag von 8 bis 19 Uhr, Freitag bis Sonntag von 8 bis 20 Uhr. Zudem öffnet der Betreiber auf dem McFit-Parkplatz an der Rendsburger Straße von Montag bis Freitag von 8 bis 21:45 Uhr, Sonnabend von 10 bis 21 Uhr sowie Sonntag von 10 bis 20 Uhr.

Medex 24 (Kieler Straße 2, 24534 Neumünster): Hier kann man sich für 11,90 Euro testen lassen. Die Öffnungszeiten sind weiterhin Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und Sonnabend von 9:30 bis 16 Uhr.

M&O-Teststation (Johannisstraße 8, 24534 Neumünster): 10 Euro kostet ein Test. Die Station hat täglich von 7 bis 21 Uhr geöffnet.

Nortex Mode-Center (Grüner Weg 9 - 11, 24549 Neumünster): Die Kosten für einen Test betragen 11,50 Euro. Die Öffnungszeiten bleiben bestehen: montags bis sonnabends von 9 bis 18 Uhr.

Schnelltestzentrum in der Holsten Galerie (Gänsemarkt 1, 24534 Neumünster): Der Preis für einen Test beträgt 19 Euro. Es wird von Montag bis Sonnabend von 9 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr getestet, am Sonnabend von 9 bis 18 Uhr durchgängig.

Einige Testzentren haben in Neumünster geschlossen

Den Betrieb eingestellt haben das

Healthcare Neumünster am Roschdohler Weg in Einfeld,

die Gesellschaft für Sicherheit und Wachschutz an der Freesenburg in Faldera sowie das

Augenzentrum Neumünster am Großflecken.

Auch das Stadtdomizil Werderstraße hat geschlossen.

Wer sich immer kostenfrei auf Corona testen lassen konnte

Bestimmte Personengruppen konnten sich immer kostenfrei testen lassen. Dies gilt insbesondere für Kinder von zwölf bis 17 Jahren und Schwangere. Der Grund: Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat hier erst kürzlich eine Impfempfehlung ausgerufen.

Darüber hinaus können sich Kinder, die unter zwölf Jahren alt oder erst in den letzten drei Monaten vor der Testung zwölf Jahre alt geworden sind, gratis testen lassen.

Zudem sind Tests für Menschen kostenfrei, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können – wie zum Beispiel Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel. Auch Testungen, die nach Infektion zum Ende der Quarantäne nötig sind, müssen nicht bezahlt werden.