Corona-Tests in Neumünster: Hier können Sie sich testen lassen

Neumünster

Hohe Inzidenzen in der Omikron-Welle auch in Neumünster – das lässt spürbar die Nachfrage nach Corona-Tests steigen. Bei Schnell- und PCR-Tests gibt es derzeit noch keine Lieferengpässe in Neumünster, auch wenn ein großer Andrang in den Teststationen spürbar ist. Diese Testzentren haben nach Angaben der Landesregierung sowie der Stadt Neumünster geöffnet.

Übersicht: Corona-Schnelltests in Neumünster

04321 Test Zentrum (Memellandstraße 14, 24537 Neumünster): Vorher einen Termin per E-Mail oder telefonisch (04321/333383) vereinbaren – dann zum Schnelltest vorbeikommen: Das ist bei der Teststation am Dienstag und Freitag von 14 bis 19 Uhr, am Sonnabend von 9 bis 14 Uhr und am Sonntag von 7 bis 12 Uhr möglich.

Ärztliches Schnelltestzentrum Bechtel (Altonaer Straße 150, 24539 Neumünster): Montags bis sonntags werden hier von 13 bis 18 Uhr Schnelltests und PCR-Tests angeboten – ohne Anmeldung.

Corona Wacht EDEKA A&B Center NMS (Baeyerstraße 1, 24536 Neumünster): Um vorherige Online-Anmeldung wird gebeten – dann kann man sich bei der Station per Schnelltest von Montag bis Sonnabend zwischen 8 und 12.30 Uhr sowie zwischen 13 und 18 Uhr testen lassen.

Corona Wacht FEK NMS (Friesenstraße 11, 24534 Neumünster): An der Station müssen keine Termine vereinbart werden. Abstriche für einen Schnelltest werden hier montags bis freitags von 7 bis 12 Uhr und von 12.45 bis 17 Uhr gemacht, sonnabends und sonntags von 8 bis 12 Uhr und von 12.45 bis 18 Uhr.

Corona Wacht Freesen Center NMS (Wasbeker Straße 330, 24537 Neumünster): Montags bis sonntags wird hier zwischen 8 und 12 Uhr sowie zwischen 12.45 und 18 Uhr per Schnelltest getestet – um vorherige Online-Anmeldung wird gebeten.

DRK-Testzentrum an den Holstenhallen (Justus-von-Liebig-Straße 2-4, 24537 Neumünster): Täglich werden hier von 13 bis 18 Uhr Abstriche gemacht – Schnelltests und PCR-Tests. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für einen PCR-Test ist ein zertifizierter positiver Schnelltest oder eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen.

Famila Neumünster (Haart 194, 24539 Neumünster): Schnelltests sind ohne vorherige Anmeldung montags bis sonnabends von 8 bis 19 Uhr möglich.

Healthcare Neumünster – Teststation Einfeld (Roschdohler Weg 26, 24536 Neumünster): Die Station ist montags bis freitags von 7 bis 11 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, am Sonnabend durchgängig von 7 bis 18 Uhr und sonntags von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Es werden ausschließlich Schnelltests angeboten – ohne Anmeldung.

Holsten Apotheke (Gänsemarkt 1, 24534 Neumünster): In der Holsten-Galerie kann man sich von Montag bis Freitag, 9 bis 11 Uhr und 15 bis 17 Uhr, sowie am Sonnabend von 9 bis 11 Uhr testen lassen – per Schnell- und PCR-Test. Letztere sind nur mit ärztlichem Überweisungsschein oder einem zertifizierten positiven Schnelltest kostenlos möglich, für Reisende aufgrund des hohen Aufkommens in den Laboren derzeit nicht.

M & O-Services Teststation (Johannisstraße 8, 24534 Neumünster): Von Montag bis Donnerstag zwischen 7 und 13.30 Uhr sowie zwischen 16 und 21 Uhr und von Freitag bis Sonntag zwischen 7 und 21 Uhr kann man sich hier per Schnelltest testen lassen – ohne vorherige Anmeldung.

MedeX24 (Kieler Straße 2, 24534 Neumünster): Vorher online einen Termin buchen, dann für einen Schnelltest vorbeikommen – bei dieser Station geht das montags bis freitags von 7.30 bis 20 Uhr, sonnabends von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 17 Uhr.

Nortex Schnellteststation (Grüner Weg 9, 24536 Neumünster): Montags bis sonnabends werden hier von 9 bis 17 Uhr Abstriche für einen Schnelltest gemacht – ohne vorherige Anmeldung.

Sanovia (Gänsemarkt 1, 24534 Neumünster): Per Schnelltest wird hier nach Online-Anmeldung von Montag bis Sonnabend zwischen 9 und 13 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr getestet.

Stadtdomizil (Werderstraße 2-6, 24534 Neumünster): Schnelltests werden hier von Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr und 18 bis 20 Uhr, und am Sonnabend von 11.30 bis 16 Uhr ohne vorherige Anmeldung angeboten.

Teststation Hamborg & Kube (Igelweg 5, 24539 Neumünster): Folgende Öffnungszeiten gelten in der Station für Schnelltests: Montag 6.30 bis 18 Uhr, Dienstag und Donnerstag 8 bis 18 Uhr, Mittwoch 6.30 bis 16 Uhr, Freitag 8 bis 14 Uhr, Sonntag 10 bis 14 Uhr. Um vorherige Anmeldung per Telefon (04321/9649160) wird gebeten.

Testzentrum Bad am Stadtwald (Hansaring 177, 24534 Neumünster): Online einen Termin für einen Schnelltest buchen, dann sich testen lassen – so funktioniert es an dieser Station von Montag bis Sonntag durchgängig zwischen 8.30 und 18.30 Uhr.

Testzentrum Dermatologiezentrum (Kuhberg 43-45, 24534 Neumünster): In der Arztpraxis wird nach vorheriger Anmeldung montags bis freitags zwischen 7 und 9 Uhr und zwischen 16 und 20 Uhr getestet. Neben Schnelltests gibt es hier auch Express-PCR-Tests (Ergebnis in 3 Stunden) zum Preis von 139 Euro.

Teststation IN Projekt NMS Zentrum (Großflecken 35, 24534 Neumünster): Nachdem online ein Termin gebucht wurde, gibt es hier Schnelltests von Montag bis Sonntag zwischen 9 und 21 Uhr.

Testzentrum Negativ (Kieler Straße 463, 24536 Neumünster): Von Montag bis Freitag ist die Station von 7 bis 18.30 Uhr durchgängig geöffnet. Am Sonnabend kann man sich hier von 10 bis 17 Uhr und sonntags von 12 bis 16 Uhr testen lassen. Eine Anmeldung für einen Schnelltest ist online möglich.

Testzentrum Neumünster (Rendsburger Straße 12 - 14, 24534 Neumünster): Die Station hat montags bis freitags von 7 bis 18.45, sonnabends und sonntags von 10 bis 18.45 Uhr geöffnet. Um vorherige Anmeldung für einen Schnelltest wird gebeten.