Neumünster

Bundesweit ist die Nachfrage für den offiziellen PCR-Check extrem stark, mancherorts sind die Testkits kaum noch lieferbar. In Neumünster gibt es derzeit noch keine Engpässe. „Wir haben eine extrem hohe Nachfrage, aber wir können den Andrang bewältigen“, berichtet Ulf Kienast, Handlungsbevollmächtiger beim Deutschen Roten Kreuz in Neumünster.

Das DRK betreibt das Testzentrum an den Holstenhallen. Es wird seit Monaten extrem gut genutzt. Lange Wartezeiten in der Autoschlange sind eher Regel als Ausnahme.

DRK Neumünster bekommt PCR-Tests geliefert

„Das Material für die Testungen bekommen wir von der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein, in deren Auftrag wir das Testzentrum betreiben. Alle unsere Bestellungen werden bislang problemlos geliefert“, sagt Kienast. Er sei froh, dass er zusätzliches Personal für das Testzentrum gefunden habe.

Dadurch kann der Ablauf noch besser organisiert werden. Getestet wird immer noch auf zwei Linien, aber eine weitere Kraft kann dann schon die Insassen der nächsten Fahrzeuge in der Schlange testen. Ein weiterer Mitarbeiter lenkt in den Stoßzeiten jetzt den Verkehr vor und auf dem Gelände der Holstenhallen.

Das Corona-Testzentrum an den Holstenhallen arbeitet seit Wochen am Anschlag. In der ersten Januar-Woche hat das Team 1690 Tests abgewickelt, so viele wie noch nie. Mittlerweile ist der Andrang sogar noch größer geworden: „In den vergangenen neun Tagen waren es mehr als 2400 Tests, davon 80 Prozent PCR“, sagt Kienast.

Allerdings sei der Andrang sehr unterschiedlich. Die Zahlen schwankten zuletzt zwischen 184 und 344 Tests pro Tag (täglich von 13 bis 18 Uhr).

Täglich zwischen 184 und 344 Tests beim DRK Neumünster

Auf der offiziellen Internet-Übersichtsseite der Landesregierung für PCR-Tests ist das DRK-Testzentrum nicht aufgelistet, aber Ulf Kienast will es dort aufnehmen lassen. Als einzige Anlaufstation in Neumünster ist die Holsten-Apotheke aufgeführt, und das bringt dort reichlich Kundschaft. „Wir kommen kaum hinterher. Vor einigen Wochen hatten wir drei PCR-Tests pro Tag, jetzt sind es manchmal 30“, berichtet Apotheker Matthias Neumann.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Testungen werden in der Apotheke in der Holsten-Galerie nur noch vier Stunden lang am Tag vorgenommen, die Menschen müssen sich draußen an der Fabrikstraße anstellen und warten.

Keine PCR-Tests für Selbstzahler beim DRK Neumünster

Weil auch das Labor überlastet ist, werden in der Holsten-Apotheke nur noch (kostenlose) Abstriche für PCR vorgenommen, wenn eine Überweisung vom Arzt oder Gesundheitsamt oder ein positiver, zertifizierter Schnelltest vorgelegt wird. „Wenn Selbstzahler einen PCR-Test zum Beispiel für eine Reise brauchen, müssen sie rechtzeitig kommen, denn wir können derzeit überhaupt nicht einschätzen, wann das Ergebnis vorliegt“, sagt Neumann. Mehrere Tage müssten kalkuliert werden. Der Test kostet 97 Euro.

Das DRK hat vor ein paar Tagen die PCR-Tests für Selbstzahler sogar ganz eingestellt. Man solle die Ressourcen schonen, lautete die Anweisung der KVSH dazu.