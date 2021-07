Neumünster

Bei vielen Neumünsteranerinnen und Neumünsteranern steht die Weinköste Anfang September fest im Terminkalender. Jedes Jahr strömen mehrere tausend Besucher in die Teichuferanlagen in die Innenstadt, wo man sehr lauschig unter Bäumen sitzt. Das wird es aber frühestens 2022 wieder geben.

Nach reiflicher Überlegung hat das Citymanagement Neumünster nun schweren Herzens abgesagt – wie auch schon 2020. „Die Veranstaltung lebt von ihrer einzigartigen Lage im Herzen Neumünsters, was eine besonders stilvolle Atmosphäre schafft. Eine Weinköste, wie wir sie kennen und uns alle wünschen, wird es in diesem Jahr leider nicht geben können“, so Citymanager Marc Hein.

Kleines Ersatzprogramm in Neumünster in Planung

Die aktuellen Verordnungen für Veranstaltungen dieser Art erfordern einen erheblichen Mehraufwand, der nach ausgiebiger Prüfung nicht zu realisieren sei. „Die Detailplanung müsste jetzt starten. Darauf zu hoffen, dass sich die Verordnungen bis September weiter lockern, ist aus unserer Sicht zu riskant und birgt zu großes Risiko für Enttäuschungen“, so Hein.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um die Neumünsteraner dennoch in den Genuss gemütlicher Spätsommerabende bei einem leckeren Glas Wein und ausgewählten Speisen kommen zu lassen, plant das Citymanagement am eigentlichen Termin der Weinköste (9. bis 11. September) eine dreitägige Veranstaltung mit unterschiedlichem musikalischen Schwerpunkt auf dem Gelände der neuen Freilichtbühne Neumünster an der Wittorfer Straße 130. Näheres wird das Citymanagement Neumünster rechtzeitig bekanntgeben.