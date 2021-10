Neumünster

Seit das Corona-Impfzentrum Neumünster geschlossen ist, gibt es an drei Nachmittagen in der Woche ein Impfangebot in der Holsten-Galerie. Das wird jetzt vorübergehend noch erweitert.

Zusätzliche Impfungen sind am Freitag und Sonnabend, 8. und 9. Oktober, jeweils in der Zeit von 13 bis 17 Uhr dort möglich. Das kleine Impfzentrum ist in der Nähe des Eingangs Gänsemarkt – im ehemaligen Geschäft von Gabor. Das teilte die Stadt Neumünster mit.

Drei Impfstoffe in Neumünster zur Auswahl

Bis Ende Oktober wird dort immer montags bis mittwochs jeweils von 13 bis 17 Uhr gegen das Coronavirus geimpft. Verarbeitet werden die Vakzine von Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson.

Von Januar bis September wurden im Impfzentrum Neumünster rund 92.000 Spritzen gegen Corona gesetzt. Davon waren schon gut 1000 Dritt-Impfungen.,