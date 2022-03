In Neumünster sind eine 82-jährige Frau und ein 80-jähriger Mann an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Nun gibt es schon 55 Todesopfer in der Pandemie. „Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen der Verstorbenen“, sagt Oberbürgermeister Tobias Bergmann und drückt seine Anteilnahme aus.