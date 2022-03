In Neumünster wurden innerhalb von 24 Stunden 138 Corona-Infektionen im Labor nachgewiesen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert steigt damit wieder deutlich über 1000 an. Einen Hotspot als Ansteckungsquelle sei im Stadtgebiet allerdings nicht nachzuweisen, so die Gesundheitsbehörde.