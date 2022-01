Nach 68 neuen Coronafällen am Sonnabend sind am Sonntag 69 Positivfälle dazugekommen. Das gab die Stadt Neumünster am Mittag bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt von 607,5 auf 626,3 Fälle je 100000 Einwohner. Im Krankenhaus werden 15 Patienten mit Covid 19 behandelt. Am Sonnabend waren es elf.