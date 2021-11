Neumünster

In Neumünster geht der Kampf gegen das Coronavirus weiter. Einen Überblick über die aktuellen Zahlen und die Lage erhalten Sie an dieser Stelle:

Corona-Fälle in Neumünster seit Beginn der Pandemie : 2642

: 2642 Genesen : 2533

: 2533 Im Krankenhaus : 0

: 0 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona : 27

: 27 Corona-Infizierte aktuell : 82

: 82 In Quarantäne/Absonderung : 25

: 25 7-Tage-Inzidenzwert laut Stadt Neumünster: 65,0

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 2. November 2021

Ein 63-jähriger Mann ist an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus gestorben. „Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen des Verstorbenen“, teilte der Erste Stadtrat Carsten Hillgruber mit und drückte seine Anteilnahme aus. Jetzt zählt die Stadt 27 Todesopfer im Zusammenhang mit der Pandemie. Den bis dahin letzten Todesfall hatte es am 3. Oktober gegeben, als eine 66-jährige Frau gestorben war.

Die Inzidenz ist am Dienstag deutlich gefallen, weil es nur fünf neue Infektionen gab. Sie liegt jetzt bei 65 Infizierten pro 100.000 Einwohner (Montag: 82,5). Gleich 33 Menschen werden nach Angaben der Stadt seit Dienstag neu als genesen eingestuft. Die Zahl der akut Infizierten liegt jetzt nur noch bei 82.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 1. November 2021

Vier Erwachsene und ein Jugendlicher haben sich seit Montagmittag in Neumünster mit dem Coronavirus infiziert, zwei von ihnen waren vollständig geimpft. Ein Patient musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, so dass aktuell zwei Neumünsteraner klinisch behandelt werden. 24 Menschen wurden aus der Quarantäne entlassen. Die 221 neuen Infektionen des Monats Oktober waren der siebthöchste Wert in einem Monat seit Beginn der Pandemie im März 2020.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 31. Oktober 2021

Acht Erwachsene, zwei Jugendliche und ein Kind haben sich am Wochenende in Neumünster mit dem Coronavirus infiziert. Unter den Neuinfizierten ist ein Reiserückkehrer aus der Türkei; sieben der elf waren vollständig geimpft. Leider musste ein Patient ins Krankenhaus eingeliefert werden; er ist dort aber derzeit der einzige Neumünsteraner Corona-Patient. Die Inzidenz ist bei 83,8 stabil geblieben. Beim Robert-Koch-Institut wird Neumünster sogar mit 91,4 gelistet, dem zweithöchsten Wert in Schleswig-Holstein nach Kiel (92,9). Der Landesschnitt liegt mit 69,6 deutlich darunter.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 29. Oktober 2021

Zehn Erwachsene, zwei Jugendliche und sechs Kinder erkrankten in den vergangenen 24 Stunden in Neumünster am Coronavirus. Bei neun Patienten ist die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt und wird vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Unter den Neuinfizierten sind zwei Reiserückkehrer aus der Türkei. Die Zahl der akut Infizierten liegt jetzt bei 103.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 28. Oktober 2021

Zehn Erwachsene seien unter den aktuell registrierten Corona-Infektionen in Neumünster, teilt die Stadt mit. In drei Fällen sei die Ansteckungsquelle unbekannt und müsse noch von der Gesundheitsbehörde ermittelt werden. Auch die anderen sieben Fälle seien unabhängig von einander zu betrachten, die jeweiligen Ansteckungsquellen seien bereits bekannt. Ein Reiserückkehrer aus Polen gehöre ebenfalls dazu. Die Zahl der sogenannten Impfdurchbrüche, also Infektionen bei vollständig geimpften Personen, stieg um einen Fall auf insgesamt 92 seit Ende August dieses Jahres.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 27. Oktober 2021

Nur drei Infektionen hat das Gesundheitsamt Neumünster am Mittwoch bestätigt. Trotzdem ist die Inzidenz nur ganz leicht gesunken. Zwei der drei Betroffenen waren vollständig geimpft. Allerdings konnte der letzte Covid-19-Patient aus dem Krankenhaus entlassen werden; jetzt muss kein Neumünsteraner mehr klinisch behandelt werden. Da aber kein Patient als genesen eingestuft wurde, stieg die Zahl der akut Infizierten um drei auf 93.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 26. Oktober 2021

Gleich neun Erwachsene, fünf Jugendliche und fünf Kinder sind in Neumünster neu infiziert, davon waren drei geimpft. Bei zwölf Patienten ist die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt und wird vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Unter den Neuinfizierten ist ein Reiserückkehrer aus der Türkei. 90 Menschen sind akut infiziert, der höchste Wert seit fast fünf Wochen. Allerdings muss weiterhin nur eine Person im Krankenhaus behandelt werden, wie die Stadt Neumünster mitteilte.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 25. Oktober 2021

Sechs Erwachsene haben sich in den vergangenen 24 Stunden in Neumünster mit dem Coronavirus infiziert, davon waren zwei vollständig geimpft. Bei fünf der neuen Betroffenen ist die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt und wird vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Sieben Menschen wurden als genesen eingestuft und neun aus der Quarantäne entlassen.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 24. Oktober 2021

Elf neue Corona-Fälle lassen die Zahl der Menschen aus Neumünster, die aktuell an einer Corona-Infektion leiden, auf 76 ansteigen. 49 Bewohnerinnen und Bewohner stehen derzeit unter Quarantäne. Die Inzidenz mit Blick auf die vergangenen sieben Tage steigt damit im Vergleich zu Freitag auf 76,3.

Bei vier Infizierten wird die Ansteckungsquelle laut Fachdienst Gesundheit der Stadt noch ermittelt. Alle anderen steckten sich unabhängig voneinander bei mittlerweile als infiziert geltenden Personen an.

Unter den Neuinfektionen befinden sich drei Durchbrüche, die sich trotz vollständiger Impfung gegen Corona das Virus einfingen.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 22. Oktober 2021

Zehn Erwachsene, eine Jugendliche und drei Kinder haben sich neu infiziert. Zwei Patienten konnten aber aus dem Krankenhaus entlassen werden, so dass derzeit nur noch ein Neumünsteraner klinisch behandelt wird. Den 14 neuen Infektionen stehen 13 Menschen gegenüber, die genesen sind. Die von der Stadt gemeldete Inzidenz 70 dürfte nun wieder die höchste Zahl der Kreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein sein (Durchschnitt: 48,6). Beim Robert-Koch-Institut ist Neumünster am Freitag aber noch mit 58 gelistet; mehrere Landkreise hatten höhere Werte gemeldet.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 21. Oktober 2021

Drei Erwachsene und fünf Jugendliche haben sich in den vergangenen 24 Stunden in Neumünster neu infiziert, darunter ein Reiserückkehrer aus Italien. Die Inzidenz (60) ist auf den höchsten Stand seit zwei Wochen gestiegen. Die Zahl der akut Infizierten liegt jetzt wieder bei 68 und damit so hoch wie zuletzt am 30. September. Drei der acht neuen Fälle betreffen Menschen, die vollständig geimpft waren.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 20. Oktober 2021

Vier Erwachsene und eine Jugendliche haben sich in Neumünster neu infiziert, exkt so viele wie am vergangenen Mittwoch. Darum bleibt die Inzidenz stabil. Gleichzeitig sind fünf Neumünsteranerinen und Neumünsteraner genesen, sodass auch die Zahl der Infizierten unverändert bei 61 liegt. Ein Patient konnte glücklicherweise aus dem Krankenhaus entlassen werden. Unter den fünf Neuinfizierten des Mittwoch gab es vier Impfdurchbrüche. Seit dem 30. August haben sich bereits 75 Menschen aus Neumünster trotz vollständiger Impfung angesteckt.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 19. Oktober 2021

Wer dachte, Corona sei in Neumünster auf dem Rückzug, sieht sich am Dienstag getäuscht: Zehn Erwachsene, vier Jugendliche und vier Kinder haben sich neu infiziert. Gleich bei 15 von ihnen ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Ein Patient musste sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden, so dass jetzt wieder vier Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner klinisch behandelt werden (der höchste Wert seit fast vier Wochen). Unter den Neuinfizierten der vergangenen 24 Stunden gab es zwei Impfdurchbrüche. Seit dem 30. August wurden in Neumünster inzwischen 71 Neuinfektionen von vollständig geimpften Menschen registriert.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 18. Oktober 2021

Vier Erwachsene und ein Jugendlicher haben sich in den vergangenen 24 Stunden in Neumünster mit dem Coronavirus infiziert. Bei vier Patienten ist die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt und wird vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Unter den Neuinfizierten sind zwei Reiserückkehrer aus Polen. Drei der fünf neu Infizierten waren laut Gesundheitsamt vollständig geimpft. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Sonntag von 47,5 auf 43,8 pro 100 000 Einwohner gesunken und liegt nun den dritten Tag in Folge unter 50. Der Landesdurchschnitt liegt bei 28, der Bundesschnitt bei 74.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 17. Oktober 2021

Drei Erwachsene und drei Kinder erkrankten am Wochenende in Neumünster am Coronavirus. Bei einem Patienten ist die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt und wird vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Fünf Patienten hingegen steckten sich unabhängig voneinander bei mittlerweile bekannten infizierten Personen an. Unter den Neuinfizierten ist ein Reiserückkehrer aus der Türkei. Ein Patient musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, so dass aktuell drei Neumünsteraner klinisch behandelt werden.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 15. Oktober 2021

Sechs Erwachsene haben sich neu infiziert, davon waren vier vollständig geimpft. Gleichzeitig sind sechs Personen neu genesen. Die Inzidenz von Neumünster ist am Freitag gleich um zehn Prozentpunkte auf 42,5 gefallen. So niedrig war sie zuletzt am 3. August. Beim Robert-Koch-Institut wird die Stadt am Freitag allerdings noch mit 51,3 gelistet, ist damit aber nur noch ganz knapp der negative Spitzenreiter in Schleswig-Holstein (vor Stormarn mit 50,2 und Kiel mit 49,9). Zwei Menschen aus Neumünster liegen weiterhin mit Corona im Krankenhaus.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 14. Oktober 2021

Sieben Erwachsene haben sich in Neumünster neu infiziert, bei vier von ihnen ist die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt und wird vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Seit dem 30. August wurden in Neumünster inzwischen 60 Impfdurchbrüche registriert, davon fünf am Donnerstag. Vier Menschen sind neuerdings genesen, 27 aus der Quarantäne entlassen.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 13. Oktober 2021

Fünf Erwachsene haben sich in den vergangenen 24 Stunden in Neumünster mit dem Coronavirus infiziert. Ein Patient konnte aus dem Krankenhaus entlassen werden, so dass aktuell noch zwei Menschen aus Neumünster klinisch behandelt werden. Die Stadt zählt derzeit 51 akut Infizierte; das ist der niedrigste Stand seit zehn Wochen. Seit dem 30. August wurden in Neumünster inzwischen 55 Impfdurchbrüche registriert, also Infektionen von vollständig geimpften Personen.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 12. Oktober 2021

Die sechs aktuellen Fälle lässt die Zahl der insgesamt seit der Pandemie Infizierten auf 2480 ansteigen. Zwei der neu an Corona erkrankten Personen mussten nach Angaben der Stadt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dort werden jetzt insgesamt drei Betroffene behandelt.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 11. Oktober 2021

Unter den an diesem Montag gemeldeten Fällen ist auch ein weiterer Impfdurchbruch, also eine Infektion mit dem Corona-Virus trotz doppelter Impfung. Insgesamt hat die Stadt somit seit Ende August 48 derartige Fälle registriert. Bis 12 Uhr an diesem Montag waren es insgesamt 2474 Fälle, die im Stadtgebiet nach Laboranalyse bestätigt aufgetreten sind.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 10. Oktober 2021

Den zwei aktuellen Corona-Infektionen, die am Wochenende von der Stadt gemeldet wurden, stehen zehn Betroffene gegenüber, die wieder als genesen gelten. Somit gelten in der Stadt derzeit 54 Personen als erkrankt, das sind acht weniger als noch am vergangenen Freitag. Seite Ende August hat es in Neumünster 47 Fälle nach nachgewiesenen Infektionen bei vollständig gegen Corona geimpften Frauen und Männern gegeben.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 8. Oktober 2021

Neun Erwachsene, zwei Jugendliche und drei Kinder haben sich in Neumünster neu infiziert; sechs davon waren vollständig geimpft. Die Zahl der akut Infizierten ist um sechs auf 62 gestiegen. Eine Person mit dem Coronavirus muss im Krankenhaus behandelt werden. Sechs Menschen haben es hinter sich und sind offiziell genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz (60,0) von Neumünster ist auf den höchsten Wert seit fast einer Woche gestiegen.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 7. Oktober 2021

Fünf Erwachsene und drei Kinder haben sich neu mit dem Coronavirus infiziert, darunter vier Reiserückkehrer aus Polen. Bei allen acht Betroffenen ist die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt und wird vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Weil zwölf Patienten genesen sind, ist die Zahl der akut Infizierten um drei auf 56 gefallen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Mittwoch von 52,5 auf 48,8 pro 100.000 Einwohner gesunken.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 6. Oktober 2021

Vier Erwachsene, eine Jugendliche und zwei Kinder haben sich in den vergangenen 24 Stunden in Neumünster neu infiziert. Bei vier Patienten ist die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt und wird vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Unter den Neuinfizierten gab es zwei Impfdurchbrüche. Seit dem 30. August gibt es in Neumünster insgesamt 41 Impfdurchbrüche mit Personen, die trotz vollständiger Impfung infiziert wurden.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 5. Oktober 2021

Fünf Erwachsene haben sich in den vergangenen 24 Stunden in Neumünster mit dem Coronavirus infiziert. Unter den Neuinfizierten sind zwei Reiserückkehrer aus der Türkei; zwei Menschen haben sich trotz vollständiger Impfung infiziert. Seit dem 30. August gibt es in Neumünster jetzt 39 Impfdurchbrüche. Zwei gute Nachrichten hat die Stadtverwaltung auch parat: Ein Patient konnte das Krankenhaus verlassen, und gleich 60 Menschen wurden aus der Quarantäne entlassen.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 4. Oktober 2021

„Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der verstorbenen Bürgerin“, teilte Oberbürgermeister Tobias Bergmann mit und drückte seine Anteilnahme aus. Weitere Angaben zur Person der Verstorbenen macht die Stadt Neumünster mit Rücksicht auf die Angehörigen nicht. Den letzten Corona-Todesfall in Neumünster gab es am 6. Mai, als ein 71-jähriger Mann starb.

Zudem erkrankte in den vergangenen 24 Stunden eine Jugendliche am Coronavirus. Sie steckte sich bei einer inzwischen bekannten infizierten Person an. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Sonntag von 63,8 auf 58,8 Infizierten pro 100 000 Einwohner gesunken. Acht Menschen sind genesen. Die Zahl der akut Infizierten liegt nun bei 57.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 3. Oktober 2021

Zwölf Erwachsene und ein Kind sind am Wochenende in der Stadt Neumünster am Coronavirus erkrankt. Bei neun Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Die anderen vier Patienten steckten sich unabhängig voneinander bei bekannten infizierten Menschen an. Ein Patient musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, so dass aktuell zwei Neumünsteraner klinisch behandelt werden. Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Freitag, 1. Oktober, von 55,0 auf 63,8 pro 100 000 Einwohner gestiegen. Unter den 13 Neuinfizierten gab es drei Impfdurchbrüche. Seit dem 30. August 2021 gibt es in der Stadt Neumünster insgesamt 37 Impfdurchbrüche mit Menschen, die trotz vollständiger Impfung infiziert wurden.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 1. Oktober 2021

Drei Erwachsene und zwei Kinder haben sich in den vergangenen 24 Stunden in Neumünster mit dem Coronavirus infiziert, darunter ein Reiserückkehrer aus Polen. Zwei der fünf Infektionen betreffen Personen, die vollständig gegen Corona geimpft waren. Ein Patient konnte das Krankenhaus verlassen, so dass aktuell noch ein Neumünsteraner klinisch behandelt wird. Auch die anderen Zahlen sind positiv: 14 Menschen sind genesen, 22 kamen aus der Quarantäne. Jetzt sind noch 66 Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner infiziert, die niedrigste Zahl seit Wochen.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 30. September 2021

Im September haben sich 230 Menschen in Neumünster neu infiziert. Am Donnerstag kamen allein elf dazu (acht Erwachsene, eine Jugendliche und zwei Kinder). Unter den elf Neuinfizierten gab es zwei Impfdurchbrüche; seit dem 30. August haben sich in Neumünster jetzt schon 32 Personen trotz vollständiger Impfung infiziert. 13 Patientinnen und Patienten sind am Donnerstag genesen, fünf haben die Quarantäne überstanden.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 29. September 2021

Neun Erwachsene, eine Jugendliche und ein Kind haben sich in Neumünster neu infiziert; bei fünf von ihnen ist die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt. Genau 2400 Menschen sind seit Beginn der Pandemie im März 2020 jetzt infiziert worden. Fünf der elf neuen Fälle betreffen Menschen, die bereits vollständig geimpft waren (Impfdurchbruch). Acht Patientinnen und Patienten sind genesen; dadurch steigt die Zahl der aktuell Infizierten um drei auf 77. Neu in Quarantäne mussten 34 Menschen aus Neumünster.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 28. September 2021

In Neumünster werden sechs neue Corona-Infektionen gezählt (vier Kinder und zwei Erwachsene). Gleichzeitig sind zwölf Menschen genesen, dadurch sinkt die Zahl der akut infizierten auf 74 (minus sechs). 24 Menschen kamen neu in Quarantäne. Die Stadt hat einen weiteren Impfdurchbruch registriert; nun sind 25 Menschen seit 30. August trotz vollständiger Impfung infiziert.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 27. September 2021

In Neumünster haben sich in den vergangenen 24 Stunden drei Erwachsene, ein Jugendlicher und ein Kind mit dem Coronavirus infiziert – darunter sind jeweils ein Reiserückkehrer aus Frankreich und Österreich. Da gleichzeitig zehn Menschen genesen sind, ist die Zahl der akut Infizierten um fünf auf 80 gesunken. Wie schon am Wochenende konnte ein weiterer Patient das Krankenhaus verlassen, so dass nur noch zwei Patienten aus Neumünster klinisch behandelt werden müssen. Seit Freitag wurden keine weiteren Impfdurchbrüche festgestellt (Neuinfektionen von geimpften Personen).

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 26. September 2021

Drei Erwachsene, eine Jugendliche und zwei Kinder erkrankten am Wochenende in der Stadt Neumünster am Coronavirus. Bei drei Patienten ist die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt und wird vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Unterdessen konnte ein Patient das Krankenhaus verlassen, so dass aktuell noch drei Neumünsteraner klinisch behandelt werden. Insgesamt werden seit Sonntag vier Infizierte weniger gezählt und vier Menschen mehr in Quarantäne.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 24. September 2021

Drei Erwachsene, zwei Jugendliche und ein Kind haben sich in Neumünster neu mit Corona infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Donnerstag leicht auf 73,8 Infektionen pro 100.000 Einwohner gestiegen. Neun Menschen sind genesen, 37 aus der Quarantäne entlassen worden. Seit dem 30. August gibt es in Neumünster inzwischen 24 Impfdurchbrüche. Das heißt, dass Menschen sich trotz vollständiger Impfung infiziert haben.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 23. September 2021

Neun Menschen haben sich in Neumünster innerhalb von 24 Stunden mit dem Coronavirus infiziert, darunter drei Kinder. Immerhin: Zwei Patienten konnten das Krankenhaus verlassen, so dass noch vier Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner klinisch versorgt werden müssen. Die Zahl der Infizierten ist um sieben auf 92 gesunken, weil gleich 16 Menschen neu genesen sind. Die Inzidenz sinkt, liegt aber mit 70 immer noch deutlich über dem Durchschnitt im Land (32,8) und dem Bund (63).

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 22. September 2021

Fünf Frauen, sieben Männer, vier Jugendliche und vier Kinder erkrankten innerhalb von 24 Stunden in der Stadt Neumünster am Coronavirus. Bei vier Patienten ist die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt und wird vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Ein Patient konnte das Krankenhaus verlassen, so dass aktuell sechs Patienten klinisch versorgt werden müssen. 99 Menschen in Neumünster sind derzeit erkrankt.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 21. September 2021

Eine Frau, zwei Männer und zwei Jugendliche erkrankten innerhalb von 24 Stunden in Neumünster am Coronavirus. Zwei weitere Menschen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, so dass jetzt schon sieben Patientinnen und Patienten klinisch versorgt werden müssen. Seit dem 30. August gibt es in Neumünster bereits 20 Impfdurchbrüche bei Personen, die sich trotz vollständiger Impfung infiziert haben. „Daher ist das Einhalten von Abständen zu anderen Menschen nach wie vor wichtig, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu vermeiden“, bekräftigt die Leitende Amtsärztin Dr. Alexandra Barth. Positive Nachrichten vom Dienstag: 18 Menschen sind genesen, 14 wurden aus der Quarantäne entlassen.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 20. September 2021

Fünf weibliche Personen (darunter drei Jugendliche) und ein Mann erkrankten innerhalb von 24 Stunden in Neumünster am Coronavirus. Bei vier Patienten ist die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt und wird vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Eine weitere Person musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, so dass aktuell fünf Patienten klinisch versorgt werden müssen. Die Zahl der akut Infizierten ist um vier auf 96 gestiegen, weil gleichzeitig nur zwei Menschen genesen sind.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 19. September 2021

Im Vergleich zu den Zahlen von Freitag ist die Inzidenz wieder gestiegen. Acht weibliche und fünf männliche Personen erkrankten übers Wochenende in der Stadt Neumünster am Coronavirus. Bei sieben Patienten ist die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt und wird vom Fachdienst Gesundheit ermittelt, teilte die Stadt Neumünster mit. Die sechs weiteren Patienten hingegen steckten sich unabhängig voneinander bei mittlerweile bereits bekannten infizierten Personen an. Ein weiterer Patient musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, so dass aktuell vier Patienten klinisch versorgt werden müssen.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 17. September 2021

Im Vergleich zum Vortag ist die Inzidenz, die die Gesundheitsbehörde der Stadt Neumünster meldet, an diesem Freitag wieder auf 78,8 zurückgegangen. Bei den drei neuen Corona-Infektionen, betroffen sind eine Frau und zwei Männer, ist die Ansteckungsquelle nach Angaben der Stadt jeweils noch unbekannt und muss ermittelt werden. Die Zahl der Erkrankten, die in der Klinik stationär behandelt werden müssen, ist um eins auf drei gestiegen. Seit dem 30. August 2021 habe es in der Stadt Neumünster insgesamt 18 Impfdurchbrüche mit Personen gegeben, die trotz vollständiger Impfung infiziert wurden.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 16. September 2021

Die Coronazahlen in Neumünster steigen weiter. Nach 19 am Mittwoch sind es 15 neue Fälle, davon sechs weibliche und neun männliche Personen, die die Stadt am Donnerstag meldet. In zehn der neuen Fälle sei die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt und müsse vom Fachdienst Gesundheit ermittelt werden. Unter den aktuell Infizierten seien jeweils zwei Reiserückkehrer aus Italien und aus der Türkei.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 15. September 2021

Sechs weibliche und 13 männliche Personen haben sich in Neumünster in den vergangenen 24 Stunden neu mit dem Coronavirus infiziert, darunter ein Reiserückkehrer aus Weißrussland. Bei zwölf Patienten ist die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt und wird vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Immerhin konnte ein Patient aus dem Krankenhaus entlassen werden, so dass aktuell noch zwei Neumünsteraner klinisch behandelt werden, wie die Stadt mitteilte. 64 Menschen wurden am Mittwoch in Quarantäne geschickt.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 14. September 2021

Fünf weibliche und zwei männliche Personen haben sich neu infiziert. Gleichzeitig sind zwölf Menschen genesen, sodass die Zahl der akut Infizierten um fünf auf 79 gefallen ist. Gleich 108 Personen wurden am Dienstag aus der Quarantäne entlassen. Weiterhin werden drei Corona-Infizierte im Krankenhaus behandelt.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 13. September 2021

Drei weibliche und sieben männliche Personen haben sich in den vergangenen 24 Stunden in Neumünster neu infiziert. Bei sechs Patienten ist die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt und wird vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Unter den Neuinfizierten sind zwei Reiserückkehrer aus der Türkei, wie die Stadt mitteilte. Weiterhin werden drei Corona-Infizierte im Krankenhaus behandelt.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 12. September 2021

Insgesamt neun neue Corona-Fälle meldete die Stadt Neumünster an diesem Sonntag. In vier dieser Fälle muss die Gesundheitsbehörde die Ansteckungsquelle noch ermitteln. Unter den neuen Fällen sei auch ein Reiserückkehrer aus Albanien, so die Stadt weiter. Von Freitag auf Sonntag legte die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner von 56,3 auf 62,5 am Wochenende zu.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 11. September 2021

Sieben neue Corona-Infektionen hat das Gesundheitsamt Neumünster am Sonnabend gemeldet bekommen. Gleichzeitig wurden sechs Personen als genesen eingestuft. 87 akut Infizierte meldet die Stadtverwaltung und 229 Menschen in Quarantäne; 25 weniger als am Freitag. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gestiegen, von 56,3 auf 61,3. Der Durchschnitt der Kreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein (44,6) liegt am Sonnabend deutlich darunter, der Bundesschnitt (82,8) aber deutlich darüber.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 10. September 2021

Die gute Nachricht: Ein Corona-Patient konnte am Freitag aus dem Krankenhaus entlassen werden. Jetzt werden noch drei Menschen aus Neumünster klinisch behandelt. Die schlechten Nachrichten: Vier weibliche und sechs männliche Personen haben sich neu infiziert. Die Inzidenz steigt dadurch von 51,3 auf 56,3 Infizierte pro 100.000 Einwohner. Da nur drei Menschen genesen sind, steigt die Zahl der derzeit in Neumünster Betroffenen um sieben auf 86.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 9. September 2021

Vier weibliche und drei männliche Personen haben sich in Neumünster neu infiziert, darunter ist ein Reiserückkehrer aus Weißrussland. Da gleichzeitig 17 Menschen genesen sind, ist die Zahl der akut Infizierten um zehn auf 79 gesunken. Die Inzidenz ist von 53,8 auf 51,3 leicht gefallen. Weiterhin liegen vier Patientinnen und Patienten im Krankenhaus.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 8. September 2021

Sieben weibliche und sechs männliche Personen haben sich in den vergangenen 24 Stunden in Neumünster mit dem Coronavirus infiziert. Bei neun Patienten ist die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt und wird vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Unter den Neuinfizierten sind Reiserückkehrer aus Kroatien und Mallorca. Unterdessen konnte ein Patient aus dem Krankenhaus entlassen werden, so dass aktuell noch vier Neumünsteraner klinisch behandelt werden. 40 Menschen wurden aus der Quarantäne befreit.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 7. September 2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz von Neumünster ist am Dienstag deutlich gefallen – von 62,5 auf 48,8 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Damit ist die Inzidenz erstmals seit dem 3. August (Inzidenz 42,5) unter den Wert von 50 gesunken. Danach schnellte der Wert vornehmlich durch Reiserückkehrer und Ansteckungen im familiären Bereich nach oben. Vom 24. bis 27. August war Neumünster vier Tage lang bundesweit trauriger Spitzenreiter. Der Höchstwert lag am 27. August bei 117,5. Am Dienstag wurden in Neumünster acht neue Fälle festgestellt, darunter fünf Reiserückkehrer aus der Türkei.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 6. September 2021

Drei männliche Personen haben sich seit Sonntag in Neumünster mit dem Coronavirus infiziert. Bei einem Mann ist die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt und wird vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Unterdessen konnte eine Person aus dem Krankenhaus entlassen werden, sodass aktuell fünf Neumünsteraner klinisch behandelt werden. Gleich 52 Menschen wurden am Montag von den Auflagen der Quarantäne befreit.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 5. September 2021

Drei Frauen und ein Mann erkrankten am Wochenende in der Stadt Neumünster am Coronavirus. Bei einem Patienten ist die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt und wird vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Die anderen drei Patienten hingegen steckten sich unabhängig voneinander bei mittlerweile bereits bekannten infizierten Personen an. 98 Menschen gelten aktuell als infiziert. Das sind acht Personen weniger als am Freitag. Der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz ging auf 65,0 je 100 000 Einwohner zurück. Die Stadt Neumünster weist darauf hin, dass die in der kommenden Nacht veröffentlichte Zahl des Robert-Koch-Instituts (RKI) durch Nachmeldungen am Abend und in der Nacht eventuell höher sein kann.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 3. September 2021

Zwei Frauen und vier Männer erkrankten in den vergangenen 24 Stunden in der Stadt Neumünster am Coronavirus. Bei vier Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Die anderen zwei Patienten steckten sich unabhängig voneinander bei bekannten infizierten Personen an. Ein Patient musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, sodass aktuell sechs Menschen aus Neumünster klinisch behandelt werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Donnerstag, 2. September 2021, von 80,0 auf 67,5 pro 100.000 Einwohner gesunken.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 31. August 2021

Sieben weibliche und zwölf männliche Personen haben sich am Dienstag in Neumünster neu mit dem Coronavirus infiziert. Gleichzeitig sind aber 21 Menschen als genesen eingestuft worden; dadurch ist die Zahl der aktuell Infizierten um zwei auf 124 gesunken. Im Krankenhaus werden weiterhin sechs Corona-Patienten behandelt. Aus der Quarantäne konnten 24 Menschen entlassen werden.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 30. August 2021

Fünf Frauen haben sich in den vergangenen 24 Stunden in der Stadt Neumünster neu mit dem Coronavirus infiziert. Darunter befinden sich eine Reiserückkehrerin aus dem Libanon und eine aus der Türkei. Drei weitere Menschen gelten jetzt als genesen, 36 kamen neu in Quarantäne.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 29. August 2021

Jetzt haben mehr als 2000 Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner eine Corona-Infektion überstanden. Die Zahl der Genesenen stieg am Sonntag um zehn auf 2008. Insgesamt gibt es seit Beginn der Pandemie 2157 Fälle. Akut erkrankt sind aktuell noch 124 Personen, fünf weniger als am Sonnabend. Am Sonntag wurden fünf neue Infektionen festgestellt. Die Inzidenz liegt bei 90 und damit noch immer am höchsten in Schleswig-Holstein. Der Landesdurchschnitt beträgt am Sonntag 47,8 und der Bundesdurchschnitt 74,1.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 28. August 2021

Nur eine neue Corona-Infektion meldete das Gesundheitsamt der Stadt Neumünster am Sonnabend. Dadurch haben sich die meisten Kennzahlen deutlich verbessert: Die Inzidenz sinkt von 117 auf 95, die Zahl der Genesenen steigt um acht auf 1998. Dadurch sind noch 129 Menschen infiziert, sieben weniger als am Freitag. Wermutstropfen: Ein Mensch musste ins Krankenhaus gebracht werden. Dort werden jetzt sechs Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner behandelt.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 27. August 2021

Fünf weibliche und elf männliche Personen haben sich neu in Neumünster infiziert. Bei acht Patienten ist die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt. Eine weitere Person musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, sodass aktuell fünf Neumünsteraner klinisch gehandelt werden. Zehn Menschen wurden als genesen eingestuft, 51 kamen neu in Quarantäne.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 26. August 2021

Fünf weibliche und elf männliche Personen haben sich in den vergangenen 24 Stunden in Neumünster mit dem Coronavirus infiziert. Bei vier Patienten ist die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt und wird vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Die anderen zwölf Patienten hingegen steckten sich unabhängig voneinander bei mittlerweile bereits bekannten infizierten Personen an. Ein Patient musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, sodass aktuell vier Neumünsteraner klinisch gehandelt werden. Die Stadt hat weiterhin die „Rote Laterne“ in Schleswig-Holstein bei der Inzidenz (110,0). Der Landesdurchschnitt beträgt 66.

Corona-Zahlen für Neumünster, Stand 25. August 2021

Die 15 neuen Fälle betreffen nach Angaben der Gesundheitsbehörde sieben weibliche und acht männliche Personen. Bei sechs Betroffenen muss die Ansteckungsquelle noch ermittelt werden. „Das Einhalten von Abständen zu anderen Menschen ist nach wie vor von zentraler Bedeutung, um eine weitere Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus zu vermeiden – dies gilt auch für vollständig geimpfte Personen“, bekräftigt die Leitende Amtsärztin Dr. Alexandra Barth.

Corona-Zahlen für Neumünster am 24. August 2021

Innerhalb von 24 Stunden wurden zwölf neue Corona-Fälle in Neumünster registriert, betroffenen waren sieben weibliche und fünf männliche Personen, meldet das Gesundheitsamt. Bei sechs Patienten muss die Ansteckungsquelle noch ermittelt werden. Die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus ist aktuell um zwei auf drei gesunken. Der Inzidenzwert blieb konstant, weil den zwölf neuen Fällen zehn Genesene gegengerechnet werden können. Allerdings stieg die Anzahl der Corona-Fälle an diesem Dienstag von 190 am Vortag auf aktuell 239.

Corona-Zahlen für Neumünster am 23. August 2021

Sieben neue Corona-Fälle meldet die Stadt Neumünster an diesem Montag. Dabei soll es sich um drei Frauen und vier Männer handeln. Die Ansteckungsquelle sei in vier Fällen bei bekannten infizierten Personen festgemacht worden, in drei Fällen muss die Gesundheitsbehörde das noch ermitteln. Die Sieben-Tage-Inzidenz legte innerhalb von 24 Stunden von 93,8 auf 96,3 zu. Unter den Betroffenen sollen sich mehrere Reiserückkehrer aus Polen befinden. Die Zahl der Corona-Patienten stieg um eine Person auf aktuell fünf.

Aktuelle Corona-Zahlen für Neumünster am 22. August 2021

Elf Frauen und 17 Männer haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben der Stadt Neumünster ist bei acht Patienten die Ansteckungsquelle noch unbekannt. Die anderen 20 Patienten steckten sich bei bereits infizierten Personen an.

Unter den Neuinfizierten befinden sich erneut Reiserückkehrer aus Nord-Mazedonien, Kosovo und Griechenland. Ein Patient musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, sodass aktuell vier Personen aus Neumünster klinisch behandelt werden.

Die 7-Tage-Inzidenz ist von 65,0 am Freitag auf 93,8 am Sonntag gestiegen. Mit den Neuinfektionen vom Wochenende sind aktuell 129 Personen mit Corona infiziert. Vier von ihnen werden im Krankenhaus behandelt. Aktuell in Quarantäne sind 194 Personen aus Neumünster.

Von den 2085 Corona-Fällen seit Beginn der Pandemie gelten 1931 als genesen. 25 Personen sind in Zusammenhang mit Corona verstorben.

Die Corona-Lage in Neumünster am 20. August 2021

Fünf Frauen und fünf Männer haben in den vergangenen 24 Stunden in Neumünster einen positiven Corona-Test bekommen; bei fünf von ihnen ist die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt und wird vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Donnerstag minimal von 66,3 auf 65,0 pro 100.000 Einwohner gesunken. 18 Personen wurden neu als genesen eingestuft. Dadurch ist die Zahl der akut Erkrankten um acht auf 111 gesunken, wie die Stadt Neumünster mitteilte.

Die Corona-Lage in Neumünster am 19. August 2021

Sieben weibliche und acht männliche Personen aus Neumünster haben sich neu infiziert. Bei acht Patienten ist die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt und wird vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Mittwoch mit 66,3 pro 100 000 Einwohner konstant geblieben, da auch vor einer Woche so viele neue Fälle auftauchten. Gleichzeitig sind aber auch 15 Menschen genesen, die Zahl der akut Infizierten bleibt dadurch bei 119.

Die Corona-Lage in Neumünster am 18. August 2021

Zwei Frauen und drei Männer erkrankten in den vergangenen 24 Stunden in der Stadt Neumünster am Coronavirus. Bei einem Patienten ist die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt. Unter den Neuinfizierten ist ein Reiserückkehrer aus dem Kosovo. Ein weiterer Patient musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, sodass aktuell drei Menschen aus Neumünster klinisch behandelt werden müssen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist minimal von 65 auf 66,3 Infektionen pro 100.000 Einwohner gestiegen.

Die Corona-Lage in Neumünster am 17. August 2021

Fünf Frauen und sieben Männer haben sich in den vergangenen 24 Stunden in Neumünster mit dem Coronavirus infiziert. In fünf Fällen ist die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt und wird vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Unter den Neuinfizierten sind Reiserückkehrer aus der Türkei und dem Kosovo. Ein Patient konnte immerhin aus dem Krankenhaus und 22 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden.

Die Corona-Lage in Neumünster am 16. August 2021

Bei allen fünf neuen Infizierten ist die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt und wird vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Zwei Patienten mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, sodass aktuell drei Menschen aus Neumünster klinisch behandelt werden. Immerhin konnten gleich 114 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

Die Corona-Lage in Neumünster am 15. August 2021

Vier Männer und eine Frau haben sich am Wochenende in der Stadt Neumünster neu mit dem Coronavirus angesteckt. Nach Angaben der Stadt ist bei vier Fällen die Ansteckungsquelle bekannt. 133 Menschen sind aktuell infiziert. Eine Person, die an Covid-19 erkrankt ist, muss m Krankenhaus behandelt werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt im Vergleich zu Freitag von 82,5 auf 68,8 Fälle je 100000 Einwohner. 338 Personen stehen unter Quarantäne.

Die Corona-Lage in Neumünster am 13. August 2021

Fünf Frauen und sechs Männer erkrankten bis Freitagmittag am Coronavirus. Bei neun der elf neuen Fälle ist die Ansteckungsquelle unbekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Vergleich zu Donnerstag auf 82,5 Fälle je 100000 Einwohner an. 362 Personen sind weiterhin unter Quarantäne gestellt. Das sind 27 weniger als am Donnerstag.

Die Corona-Lage in Neumünster am 12. August 2021

Zehn Frauen und fünf Männer haben bis Donnerstagmittag in der Stadt Neumünster ein positives Coronatestergebnis erhalten. Bei zwölf der 15 Fälle ist die Ansteckungsquelle unbekannt. Unter den Neuinfizierten sind auch Reiserückkehrer aus der Türkei und Bulgarien. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Mittwoch von 76,3 auf 78,8 je 100000 Einwohner angestiegen. Die Zahl der Personen, die unter Quarantäne gestellt sind, stieg von 345 auf 389. Eine Person, die an Covid-19 erkrankt ist, wird momentan im Krankenhaus behandelt.

Die Corona-Lage in Neumünster am 11. August 2021

Durch die vier neuen Positivfälle ist in der Stadt Neumünster die Anzahl der aktuell infizierten Personen auf 104 angestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 93,8 auf 76,3 je 100000 Einwohner gesunken. Eine an Covid-19 erkrankte Person konnte aus dem Krankenhaus entlassen werden, sodass momentan nur ein Mensch mit einer Coronaerkrankung klinisch betreut werden muss. Die Zahl der Menschen, die unter Quarantäne gestellt wurden, stieg auf 345.

Die Corona-Lage in Neumünster am 10. August 2021

15 neue Coronafälle registrierte die Stadt Neumünster bis Dienstagmittag. Dabei handelt es sich um acht Frauen und sieben Männer. Bei zehn Personen ist die Ansteckungsquelle momentan unbekannt. Unter den Neuinfizierten befinden sich auch Reiserückkehrer aus Spanien und der Türkei. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist damit von 80 auf 93,8 angestiegen. 344 Personen sind derzeit unter Quarantäne gestellt. Zwei Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, müssen im Krankenhaus behandelt werden.

Die Corona-Lage in Neumünster am 9. August 2021

Bei zwei Frauen und drei Männern ist bis Montagmittag das Coronavirus nachgewiesen worden. Bei drei der neuen Fälle ist die Ansteckungsquelle noch unbekannt. 89 Personen gelten im Stadtgebiet aktuell als infiziert. Die Zahl der Personen, die unter Quarantäne gestellt sind, ist im Vergleich zu Sonntag stark gestiegen: von 279 auf nunmehr 325. Auf Nachfrage betonte Stadtsprecher Stephan Beitz, dass in der ersten Schulwoche 14 Schülerinnen und Schüler unter den insgesamt 75 Positivfällen waren. Die Fälle verteilen sich auf neun Schulen und elf Klassen. In Neumünster-Wittorf sei in dieser Woche eine komplette Klasse nach einem Positivfall vorsorglich in Quarantäne geschickt worden, so Beitz weiter. „Wir gucken bei jedem Fall in den Schulen ganz genau hin. In Wittorf haben sich die Schüler in den Pausen nicht an die Regeln gehalten und hockten zu dicht aufeinander.“ Er machte deutlich, dass die Schule bei den Infektionszahlen in Neumünster aber nicht der Treiber, sondern das dies die Urlaubsrückkehrer seien.

Die Corona-Lage in Neumünster am 8. August 2021

Sieben Frauen und neun Männer haben am Wochenende in der Stadt Neumünster ein positives Testergebnis erhalten. Bei acht Personen ist die Ansteckungsquelle noch unbekannt und wird ermittelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an und liegt momentan bei 90 Fällen je 100000 Einwohner. Eine weitere Person musste sich wegen einer Covid-19-Infektion zur Behandlung ins Krankenhaus begeben. 91 Personen in der Stadt gelten aktuell als infiziert. 279 Menschen sind unter Quarantäne gestellt.

Die Corona-Lage in Neumünster am 6. August 2021

Fünf Frauen und drei Männer sind bis Freitagmittag neu am Coronavirus erkrankt. Unter den Neuinfizierten sind Reiserückkehrer aus Bulgarien, Rumänien, Libanon und Spanien. Bei zwei Patienten ist die Ansteckungsquelle noch unbekannt. Die Zahl der unter Quarantäne stehenden Personen stieg auf 256. Auf dem Dashboard des Robert-Koch-Instituts (RKI) steht die Stadt Neumünster derzeit bundesweit an der Spitze. Die Werte mit den Angaben der Stadt unterscheiden sich regelmäßig, weil sie zu anderen Zeitpunkten erhoben werden. Durch Nachmeldungen am Abend und in der Nacht könnte der RKI-Wert auch höher ausfallen, so die Stadt.

Die Corona-Lage in Neumünster am 5. August 2021

An diesem Donnerstag stehen in Neumünster den 13 aktuellen neuen Corona-Fällen wiederum nur zwei Fälle entgegen, die mittlerweile als genesen gelten. Das treibt die Inzidenz auf den Wert von 73,8 nach oben. Sieben weibliche und sechs männliche Personen sind aktuell nach Angaben der Stadt betroffen. Für sechs der neuen Patienten ist die Ansteckungsquelle noch unbekannt und muss ermittelt werden. Reiserückkehrer aus Russland und von den Philippinen seien unter anderem unter den neuen Fällen. Auf dem Dashboard des Robert-Koch-Instituts (RKI) steht die Stadt Neumünster derzeit mit 68,6 als Inzidenzwert bundesweit an der Spitze. Die Werte mit den Angaben der Stadt unterscheiden sich regelmäßig, weil sie zu anderen Zeitpunkten erhoben werden. Durch Nachmeldungen am Abend und in der Nacht könnte der RKI-Wert auch höher ausfallen, so die Stadt.

Die Corona-Lage in Neumünster am 4. August 2021

Den aktuell 18 neuen Fällen von Corona-Infektionen stehen an diesem Mittwoch nur vier Personen gegenüber, die wieder als genesen gelten. Die Zahl der Betroffenen, die im Krankenhaus wegen Corona in Behandlung sind, bleibt konstant bei zwei. In häuslicher Isolation sind aktuell 65 Infizierte, am Vortag waren es noch 51, berichtet die Gesundheitsbehörde der Stadt. Bei den 18 aktuellen Fällen soll es sich um neun Männer und neun Frauen handeln, bei elf von ihnen sei die Ansteckungsquelle noch nicht ermittelt. Unter den Neuinfizierten sind unter anderem Reiserückkehrer aus Bulgarien, Spanien und Marokko, so die Mitteilung der Stadt. Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass die Ansteckungen vor allem auf Kontakte im Freundes- und Familienkreis zurückzuführen sind.

Die Corona-Lage in Neumünster am 3. August 2021

Vier neue Coronafälle sind durch das Gesundheitsamt bis Dienstagmittag gemeldet worden. Dabei handelt es sich um eine Frau und drei Männer. Bei den Neuinfizierten sind die Ansteckungsquellen unbekannt, eine der Personen war aus dem Spanienurlaub zurückgekehrt. Damit gelten 51 Personen im Stadtgebiet als infiziert. Die Zahl der unter Quarantäne gestellten Personen sank auf 300. Zwei Personen werden wegen einer Covid-19-Erkrankung in einem Krankenhaus behandelt.

Die Corona-Lage in Neumünster am 2. August 2021

Bei acht der 13 aktuellen Infektionen sei die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt und müsse ermittelt werden, teilt die Stadt am Montag mit. Die anderen fünf Betroffenen hätten sich unabhängig voneinander bei bekannten infizierten Personen angesteckt. Insgesamt sind nach Angaben der Gesundheitsbehörde auch fünf Reiserückkehrer unter den aktuell betroffenen Personen, davon seien zwei aus der Türkei, eine aus Bulgarien und zwei aus dem Kosovo eingereist. Es gebe derzeit aber keinen Hinweis auf einen Ausbruch in einer Einrichtung, sodass die Fachleute im Rathaus Neumünster das familiäre Umfeld als vornehmliche Ansteckungsquelle sehen.

Die Corona-Lage in Neumünster am 1. August 2021

Vier weibliche und vier männliche Personen erkrankten am Wochenende laut Gesundheitsamt in der Stadt Neumünster am Coronavirus. Bei sechs Patienten ist die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt und wird vom Fachdienst Gesundheit ermittelt, während sich zwei Patientin unabhängig voneinander bei mittlerweile bekannten infizierten Personen ansteckten, gab die Stadtverwaltung bekannt. Unter den Neuinfizierten sind zwei Reiserückkehrer aus der Türkei. Zudem musste ein Patient ins Krankenhaus eingeliefert werden, sodass derzeit zwei Neumünsteraner klinisch behandelt werden.

Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Freitag von 28,8 auf 30,0 pro 100.000 Einwohner gestiegen. 36 Personen in Neumünster gelten aktuell als infiziert. Im Stadtgebiet Neumünster sind derzeit 544 Personen unter Quarantäne gestellt. Zwei Covid-19-Patienten mit Wohnort Neumünster befinden sich im Krankenhaus.

Die Corona-Lage in Neumünster am 30. Juli 2021

Zwei weibliche Personen und zwei Männer haben sich in der Stadt Neumünster infiziert. Bei drei Patienten ist die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt. Die Inzidenz bleibt stabil bei 28,8 Infektionen pro 100.000 Einwohnern. 18 Menschen kamen neu in Quarantäne.

Die Corona-Lage in Neumünster am 29. Juli 2021

Zwei Männer haben sich in Neumünster am Donnerstag neu mit dem Coronavirus infiziert. Da gleichzeitig drei Personen genesen sind, ist die Zahl der akut Infizierten um eine auf 29 gesunken. 52 Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner sind in Quarantäne genommen worden. Die Inzidenz ist nach nur einem Tag wieder unter die Schwelle von 30 gesunken. Damit liegt Neumünster zwar noch über dem Landesdurchschnitt (20,3), aber fünf Kreise haben dem Robert-Koch-Institut höhere Werte gemeldet als Neumünster – allen voran die Stadt Kiel mit 37,7. Das hat nun auch Konsequenzen für die Kieler Woche.

Die Corona-Lage in Neumünster am 28. Juli 2021

Drei Männer und eine Frau erkrankten jetzt in der Stadt Neumünster am Coronavirus. Bei drei Patienten ist die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt und wird vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Die Zahl der Genesenen ist um zwei gestiegen, die der Menschen in Quarantäne um sieben. Die Inzidenz steigt seit einer Woche jeden Tag und hat nun erstmals seit acht Wochen wieder die 30er-Marke überschritten.

Die Corona-Lage in Neumünster am 27. Juli 2021

Je drei Frauen und Männer haben einen positiven Coronatest in Neumünster bekommen; nur bei der Hälfte der Fälle ist die Ansteckungsquelle bereits bekannt. Gleichzeitig sind drei Menschen genesen; die Zahl der akut Infizierten steigt dadurch um drei auf 28. Immerhin konnten gleich 77 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden, wie die Stadt Neumünster mitteilte.

Die Corona-Lage in Neumünster am 26. Juli 2021

Nur eine neue Corona-Infektion kam am Montag in Neumünster hinzu. Weil aber vor genau einer Woche kein neuer Fall gezählt wurde, steigt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter leicht. Da gleichzeitig fünf Menschen am Montag als genesen eingestuft wurden, sinkt die Zahl der akut Infizierten um vier auf 25. Gleich 223 Menschen aus Neumünster wurden vom Gesundheitsamt neu in Quarantäne gesteckt.

Die Corona-Lage in Neumünster am 25. Juli 2021

Drei Frauen und drei Männer wurde am Wochenende in Neumünster laborbestätigt positiv auf Corona getestet. Darunter war nach Angaben der Stadt eine Reiserückkehrerin aus der Türkei. In einem Fall muss die Ansteckungsquelle noch ermittelt werden. Bei den fünf anderen sind die Personen bekannt, bei denen sich die aktuellen Fälle angesteckt haben.

Die Corona-Lage in Neumünster am 23. Juli 2021

Drei weibliche Personen und ein Mann erkrankten jetzt in der Stadt Neumünster am Coronavirus. Bei zwei von ihnen ist die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt, wie die Stadt mitteilte. Jetzt sind 29 Menschen aus Neumünster akut infiziert. Erstmals musste auch wieder ein Patient ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fachdienst Gesundheit beantwortet Fragen zu Covid-19 über die Hotline 04321/942-3003.

Die Corona-Lage in Neumünster am 22. Juli 2021

Zwei Frauen und zwei Männer sind neu infiziert; bei zweien ist die Ansteckungsquelle unbekannt. In Neumünster sind jetzt akut 27 Menschen betroffen, der höchste Wert seit Ende Mai. Mit der Inzidenz von 15,0 liegt Neumünster weiter über dem Landesdurchschnitt (10,6). Immerhin konnten 16 Frauen und Männer am Donnerstag aus der Quarantäne entlassen werden.

Die Corona-Lage in Neumünster am 21. Juli 2021

Eine Frau und ein Mann haben sich in Neumünster neu mit dem Coronavirus infiziert. Bei dem Patienten ist die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt und wird vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Eine Person wurde neu in Quarantäne genommen. Mit der Inzidenz nähert sich Neumünster langsam wieder dem Bundesdurchschnitt an (jetzt 11,4). In Schleswig-Holstein (Durchschnitt 10,0) wurde Neumünster jetzt von Stormarn (16,8) und Lübeck (16,2) überholt. Eine Zeit lang hatte Neumünster mit die bundesweit höchsten Werte.

Die Corona-Lage in Neumünster am 20. Juli 2021

Die Lage in der Corona-Epidemie hat sich nach Angaben der Stadt an diesem Dienstag weiter entspannt. Mit einer Inzidenz von 12,5 und 22 aktuell Erkrankten gingen die Kennzahlen deutlich zurück. Auch die Anzahl der behördlich angeordneten Quarantänefalle sank nach Angaben der städtischen Gesundheitsbehörde von 184 auf 132 am Dienstag. Zuletzt waren noch zwei Corona-Patienten mit Wohnort Neumünster im Krankenhaus in stationärer Behandlung, aktuell werde kein Einwohner der Stadt wegen Covid-19 klinisch behandelt.

Die Corona-Lage in Neumünster am 19. Juli 2021

In den 24 Stunden von Sonntag- bis Montagmittag gab es in Neumünster keinen neuen laborbestätigten Fall einer Covid-19-Infektion. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist dadurch leicht von 25,0 auf 21,3 Infektionen pro 100.000 Einwohner gesunken. Die Stadt weist darauf hin, dass die in der kommenden Nacht veröffentlichte Zahl des Robert-Koch-Instituts (RKI) durch Nachmeldungen am Abend und in der Nacht höher sein kann – aber auch niedriger. Das RKI meldet am Montag für Neumünster 22,4, das bedeutet Platz 22 in Deutschland. Der Bundesschnitt liegt demnach bei 10,3, der von Schleswig-Holstein bei 8,9.

Die Corona-Lage in Neumünster am 18. Juli 2021

Die Corona-Lage in der Stadt Neumünster ist am Wochenende konstant geblieben. Der Inzidenzwert liegt weiter bei 25. Drei neue Positivtests vermeldete Stadtsprecher Stephan Beitz am Sonntag. Beim einem der drei neuen Fälle ist die Infektionsquelle unbekannt, die anderen beiden steckten sich bei bereits Infizierten an. 109 Menschen sind unter Quarantäne gestellt. „Die Infektionsbereiche der neuen Indexfälle sind mit Familie, Reiserückkehrer und Arbeitsplatz klar lokalisiert. Insofern besteht für die Menschen in Neumünster keine erhöhte Gefährdung. Die Infektionsgefahr ist hier nicht größer als in anderen Städten in Deutschland“, so Dr. Alexandra Barth, Leiterin des Gesundheitsamtes.

Die Corona-Lage in Neumünster am 16. Juli 2021

Nach zwei Tagen in Folge mit sinkender Inzidenz hat sich die Corona-Lage in Neumünster am Freitag wieder leicht verschärft. Drei neue Infektionen bedeuten einen Anstieg der Inzidenz von 21,3 auf 25,0; exakt der Wert vom Dienstag. Ein Mensch aus Neumünster ist allerdings genesen, sieben konnten vom Gesundheitsamt aus der Quarantäne entlassen werden.

Die Corona-Lage in Neumünster am 15. Juli 2021

Eine weibliche und zwei männliche Personen haben sich jetzt in Neumünster neu infiziert. Nur bei einer von ihnen ist die Quelle der Ansteckung geklärt. Die Inzidenz ist von 23,8 auf 21,3 gesunken, aber damit liegt sie immer noch weit über dem Durchschnitt in Schleswig-Holstein (5,7) und in Deutschland (8,0). Bundesweit meldet das Robert-Koch-Institut nur für elf Landkreise einen höheren Wert als für Neumünster. 28 Menschen in der Stadt sind infiziert, so viele wie zuletzt Ende Mai.

Die Corona-Lage in Neumünster am 14. Juli 2021

Eine Frau hat sich in Neumünster neu mit dem Coronavirus infiziert. Da die Ansteckungsquelle unbekannt ist, wird sie derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Immerhin geht die Kurve nicht weiter so steil nach oben wie zuletzt, denn noch vor elf Tagen lag die Inzidenz bei 0,0. In der offiziellen Statistik des Robert-Koch-Instituts belegt Neumünster am Mittwoch noch den bundesweit zweitletzten Platz mit einer Inzidenz von 29,9; nur Bad Tölz hat mit 31,3 einen höheren Wert. Allerdings hat das RKI eine etwas andere Zählweise als die Stadt Neumünster. Allein ein Drittel der 25 akut Infizierten von Neumünster geht auf Reiserückkehrer aus Spanien und Russland zurück.

Die Corona-Lage in Neumünster am 13. Juli 2021

Drei Frauen und vier Männer erkrankten jetzt in Neumünster am Coronavirus. Fünf Patienten steckten sich unabhängig voneinander bei mittlerweile bekannten infizierten Personen an, während bei zwei Patienten die Ansteckungsquelle unbekannt ist. Unter den Neuinfizierten sind drei Reiserückkehrer aus Spanien und ein Reiserückkehrer aus Russland.

Mehrere in den vergangenen Tagen Neuinfizierte waren bereits vollständig geimpft. „Auch vollständig geimpfte Personen können erkranken oder andere Menschen anstecken, ohne selbst Symptome zu haben. Dennoch ist die Impfung ungemein wichtig, da die Krankheitsverläufe nicht so schwer sind“, appelliert die Leitende Amtsärztin Dr. Alexandra Barth. Auch wenn Neumünster eine der höchsten Inzidenzen in ganz Deutschland hat, bleibt sie dabei: „Die Infektionsbereiche der neuen Indexfälle in den vergangenen Tagen sind mit Familie, Reiserückkehrer und Arbeitsplatz klar lokalisiert. Insofern besteht für die Menschen in Neumünster keine erhöhte Gefährdung. Die Infektionsgefahr ist hier nicht größer als in anderen Städten in Deutschland.“

Die Corona-Lage in Neumünster am 12. Juli 2021

Eine männliche und zwei weibliche Personen haben sich jetzt in Neumünster neu mit dem Coronavirus infiziert. Zwei Patienten steckten sich unabhängig voneinander bei mittlerweile bekannten infizierten Personen an. Der dritte Patient ist ein Reiserückkehrer aus Spanien. Ein weiterer Patient musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, sodass derzeit drei Personen mit Wohnort Neumünster klinisch behandelt werden. Neumünster liegt derzeit weit über dem Bundesdurchschnitt (Inzidenz 6,4) und auch dem von Schleswig-Holstein (4,1). „Es besteht aber für die Menschen in Neumünster keine erhöhte Gefährdung. Die Infektionsgefahr ist hier nicht größer als in anderen Städten in Deutschland“, sagte Dr. Alexandra Barth, Leitende Amtsärztin.

Die Corona-Lage in Neumünster am 11. Juli 2021

Zwei Frauen und ein Mann erkrankten laut Gesundheitsamt am Wochenende in Neumünster am Coronavirus. Alle drei Patienten steckten sich unabhängig voneinander bei mittlerweile bekannten infizierten Personen an.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Freitag somit von 18,8 auf 20,0 pro 100.000 Einwohner gestiegen. Mit der Inzidenz ist die Stadt Neumünster unter den Top 3 in ganz Deutschland: Nur die Stadt Hof (Sieben-Tage-Inzidenz: 24) und der Landkreis Bernkastel-Wittlich (23,1) haben laut RKI eine höhere Inzidenz.

Die Delta-Variante hat mittlerweile die Stadt Neumünster erreicht. Die in den vergangenen Tagen Neuinfizierten waren bereits vollständig geimpft. „Auch vollständig geimpfte Personen können erkranken oder andere Menschen anstecken, ohne selbst Symptome zu haben. Dennoch ist die Impfung ungemein wichtig, da die Krankheitsverläufe nicht so schwer sind“, appelliert die Leitende Amtsärztin Dr. Alexandra Barth.

Die Corona-Lage in Neumünster am 9. Juli 2021

Von null auf 18,8 war die Inzidenz für die Stadt Neumünster an den vergangenen Tagen gestiegen. Damit lag die Stadt an der Spitze der Werte in Schleswig-Holstein und bundesweit sogar auf Rang neun. An diesem Freitag kam kein neuer Fall dazu. Die jüngste Zunahme war laut Dr. Alexandra Barth, Leitende Amtsärztin, auf die drei Infektionsbereiche Familie, Reiserückkehrer und Arbeitsplatz verteilt und sei damit lokalisierbar gewesen. In Neumünster sei die Ansteckungsgefahr damit nicht höher als in anderen Städten. „Dennoch ist das Einhalten von Abständen zu anderen Menschen aber nach wie vor von zentraler Bedeutung, um eine weitere Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus zu vermeiden“, so Alexandra Barth.

Die Corona-Lage in Neumünster, 8. Juli 2021

Die Inzidenz von Neumünster (18,8) ist derzeit der höchste Wert in Schleswig-Holstein; seit vier Tagen steigen die Zahlen wieder. Zwei weibliche und drei männliche Personen haben sich am Donnerstag in Neumünster neu mit dem Virus infiziert. Zwei steckten sich bei einer mittlerweile bekannten infizierten Person an; bei den drei anderen Menschen ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Unter den fünf Neuinfizierten sind drei Reiserückkehrer aus Russland, wie die Stadt Neumünster mitteilte.

Die Corona-Lage in Neumünster, 7. Juli 2021

Corona ist noch nicht vorbei: Zwei Frauen haben sich in Neumünster neu infiziert; jetzt sind es bereits wieder zehn akut Infizierte. Eine Person musste sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden, sodass derzeit zwei Personen aus Neumünster klinisch behandelt werden. Genau 100 Menschen sind in Quarantäne, zehn weniger als am Dienstag.

Die Corona-Lage in Neumünster, 6. Juli 2021

Nach mehreren Tagen Pause hat Neumünster am Dienstag fünf neue Infizierte gemeldet: Eine Frau und vier Männer haben sich in Neumünster mit dem Coronavirus angesteckt. Bei alle fünf Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wir derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Eine Person gilt seit Dienstag als genesen und 24 wurden aus der Quarantäne entlassen.

Die Corona-Lage in Neumünster, 5. Juli 2021

Eine Frau aus Neumünster hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Bei ihr ist die Quelle der Ansteckung noch unbekannt. Jetzt sind vier Menschen aus der Stadt infiziert. Gleich 57 Menschen wurden vom Gesundheitsamt neu in Quarantäne geschickt.

Die Corona-Lage in Neumünster, 4. Juli 2021

Die 7-Tage-Inzidenz in Neumünster ist im Vergleich zum Freitag von 1,3 auf 2,5 Infizierte pro 100.000 Einwohner gestiegen. Am Sonnabend um 12 Uhr war sie zwischenzeitlich aber auf 0,0 gesunken. Die zwei neuen Infektionen stehen zwei Genesenen gegenüber; damit bleibt die Zahl der akut Infizierten bei drei. Eine Person muss immer noch im Krankenhaus behandelt werden.

Die Corona-Lage in Neumünster, 3. Juli 2021

Keine neuen Corona-Infektionen innerhalb einer Woche – dadurch sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonnabend in der Stadt Neumünster auf 0,0. Drei Menschen sind noch akut infiziert, einer von ihnen muss im Krankenhaus behandelt werden. Drei Menschen konnten am Sonnabend aus der Quarantäne entlassen werden.

Die Corona-Lage in Neumünster, 2. Juli 2021

Die Corona-Lage in Neumünster bleibt entspannt. Keine neue Infektion am Freitag, die Inzidenz bleibt bei 1,3. Nur noch drei Menschen sind akut infiziert. Zehn weitere Personen sind allerdings in Quarantäne genommen worden.

Die Corona-Lage in Neumünster, 1. Juli 2021

Auch am Donnerstag hat das Gesundheitsamt der Stadt Neumünster keine neue Corona-Infektion registriert. Die Inzidenz liegt jetzt nur noch bei 1,3. Zwei Menschen sind genesen, sodass jetzt nur noch vier Menschen aus Neumünster infiziert sind. Sechs Menschen kamen aber neu in Quarantäne.

Die Corona-Lage in Neumünster, 30. Juni 2021

In den vergangenen 24 Stunden gab es in der Stadt Neumünster keinen laborbestätigten Fall einer Infektion mit dem Coronavirus. Es bleibt bei 1805 Infizierten und 1774 Genesenen. Die Inzidenz hat sich halbiert und liegt jetzt noch bei 2,5. Gleich 39 Menschen wurden aus der Quarantäne entlassen.

Die Corona-Lage in Neumünster, 29. Juni 2021

Die Lage in der Corona-Pandemie bleibt in Neumünster nahezu unverändert. Nur noch sechs Personen gelten aktuell nach Angaben der Gesundheitsbehörde der Stadt als infiziert. 104 Frauen und Männer sind unter Quarantäne gestellt.

Die Corona-Lage in Neumünster am 28. Juni 2021

Die Zahl der aktuell an Corona erkrankten Personen gibt die Stadt an diesem Montag mit sieben an. Das ist keine Veränderung zum Ende der vergangenen Woche. Damit bleibt die aktuelle Lage entspannt. Auch die Maskenpflicht auf den Wochenmärkten im Stadtgebiet wurde aufgehoben. „Das Einhalten von Abständen zu anderen Menschen ist aber nach wie vor von zentraler Bedeutung, um eine weitere Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus zu vermeiden“, bekräftigt die Leitende Amtsärztin Dr. Alexandra Barth.

Die Corona-Lage in Neumünster am 25. Juni 2021

Weiterhin sind in Neumünster sieben Frauen und Männer akut mit dem Coronavirus infiziert. Am Freitag konnten aber elf Personen aus der Quarantäne entlassen werden. Die Inzidenz bleibt stabil bei 5,0.

Die Corona-Lage in Neumünster am 24. Juni 2021

Ein Mann hat sich jetzt in Neumünster neu mit dem Coronavirus infiziert. Da die Ansteckungsquelle unbekannt ist, wird sie derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Zwei Menschen wurden als genesen eingestuft, aber 14 Menschen wurden neu in die Quarantäne gesteckt.

Die Corona-Lage in Neumünster am 23. Juni 2021

Eine Frau und ein Mann haben sich in Neumünster neu mit dem Coronavirus infiziert. In beiden Fällen ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Der männliche Betroffene ist Reiserückkehrer aus Kirgisistan. 17 Menschen wurden aus der Quarantäne entlassen. Neumünster liegt mit der Inzidenz von 6,25 über dem Schleswig-Holstein-Durchschnitt (4,5), aber unter dem Bundesschnitt (7,2).

Die Corona-Lage in Neumünster am 22. Juni 2021

Die einzige Veränderung des Tages bei den Corona-Zahlen betrifft die Quarantäne-Fälle: Gleich 71 Menschen wurden entlassen und können sich wieder frei bewegen. Weiterhin sind sechs Personen in Neumünster akut infiziert.

Die Corona-Lage in Neumünster am 21. Juni 2021

1801 bestätigte Corona-Fälle gab es in Neumünster bislang, und 1770 Menschen sind schon wieder genesen. Die Zahl der akut Infizierten bleibt am Montag stabil bei sechs. Aber 40 Menschen kamen neu in Quarantäne; der größte Teil dürfte von einer Reise zurückgekommen sein.

Die Corona-Lage in Neumünster am 20. Juni 2021

Im Stadtgebiet Neumünster sind derzeit 108 Personen unter Quarantäne gestellt. Im Krankenhaus befindet sich seit Pfingstsonntag kein Covid-19-Patient mehr mit Wohnort Neumünster.

„Das Einhalten von Abständen zu anderen Menschen ist aber nach wie vor von zentraler Bedeutung, um eine weitere Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus zu vermeiden“, bekräftigt die Leitende Amtsärztin Dr. Alexandra Barth.

Die Corona-Lage in Neumünster am 19. Juni 2021

Die Zahl der Quarantäne-Fälle ist am Sonnabend leicht gesunken: Neun Frauen und Männer wurden daraus entlassen. Keine weiteren Personen wurden als genesen eingestuft. Sechs Menschen sind aktuell in Neumünster infiziert; alle Infektionen stammen aus den vergangenen fünf Tagen.

Die Corona-Lage in Neumünster am 18. Juni 2021

In Neumünster wurden bis Freitag um 12 Uhr insgesamt 1800 Fälle einer Covid-19-Erkrankung mit Labornachweis bestätigt. Derzeit gelten 1770 Personen im Stadtgebiet als genesen, fünf sind noch infiziert. Im Stadtgebiet sind derzeit 117 Personen unter Quarantäne gestellt, 53 weniger als am Donnerstag. Im Krankenhaus befindet sich seit Pfingstsonntag kein Corona-Patient mehr.

Die Corona-Lage in Neumünster am 17. Juni 2021

Eine Frau und ein Mann erkrankten jetzt in der Stadt Neumünster am Coronavirus. Während sich der Patient bei einer mittlerweile bekannten infizierten Person ansteckte, ist bei der Patientin die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Mittwoch von 2,5 auf 5,0 pro 100.000 Einwohner gestiegen. 170 Menschen sind in Quarantäne.

Die Corona-Lage in Neumünster am 16. Juni 2021

Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Dienstag von 0,0 auf 2,5 pro 100.000 Einwohner gestiegen. In Neumünster wurden bis Mittwoch um 12 Uhr insgesamt 1798 Fälle einer Covid-19-Erkrankung mit Labornachweis bestätigt. Derzeit gelten 1770 Personen im Stadtgebiet als genesen.

Drei Personen in Neumünster gelten aktuell als infiziert. Im Stadtgebiet sind 167 Personen unter Quarantäne gestellt. Im Krankenhaus befindet sich seit Pfingstsonntag kein Covid-19-Patient mit Wohnort Neumünster mehr. 25 Menschen sind gestorben.

Die Corona-Lage in Neumünster am 15. Juni 2021

In Neumünster wurden bis Dienstag insgesamt 1796 Fälle einer Covid-19-Erkrankung mit Labornachweis bestätigt. Derzeit gelten 1770 Personen im Stadtgebiet als genesen. Nur noch eine Person in Neumünster ist aktuell infiziert. Im Stadtgebiet Neumünster sind derzeit 187 Personen unter Quarantäne gestellt. Im Krankenhaus befindet sich schon seit Pfingstsonntag kein Covid-19-Patient mit Wohnort Neumünster mehr.

Die Corona-Lage in Neumünster am 14. Juni 2021

Eine weitere Person ist am Montag als genesen gemeldet worden, sodass jetzt nur noch ein Mensch aus Neumünster mit dem Coronavirus infiziert ist. Seit mehr als einer Woche gibt es keine neuen Infektionen in der Stadt. Die Maskenpflicht zwischen Bahnhof und Rathaus ist seit Montag aufgehoben - nach exakt acht Monaten, in denen die Menschen auf dem Großflecken, dem Kuhberg und phasenweise auch darüber hinaus auch im Freien eine Maske tragen mussten.

Die Corona-Lage in Neumünster am 13. Juni 2021

Von Freitag bis Sonntag, 12 Uhr, gab es in der Stadt Neumünster keine neue laborbestätigte Infektion mit dem Coronavirus. Damit beträgt die 7-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet den dritten Tag in Folge den Wert von 0 pro 100.000 Einwohner. Zwei Menschen sind momentan mit Covid-19 infiziert. 123 Personen sind aber noch unter Quarantäne gestellt. Seit Pfingstsonntag befindet sich auch kein Patient mit einer Corona-Erkrankung aus Neumünster mehr in einer Klinik.

Die Corona-Lage in Neumünster am 11. Juni 2021

In den vergangenen 24 Stunden gab es in der Stadt Neumünster keine neue laborbestätigte Infektion mit dem Coronavirus. Damit gab es erstmals binnen acht Tagen keine Neuinfektion im Stadtgebiet. Die 7-Tage-Inzidenz ist das erste Mal seit dem 1. August 2020 auf den Wert von 0,0 pro 100.000 Einwohner gesunken. Die Stadt Neumünster hebt die Maskenpflicht ab Montag, 14. Juni 2021, auf. Zunächst wurden die Uhrzeiten der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Innenstadt angepasst. Die Maskenpflicht gilt vom Hauptbahnhof bis zum Rathaus montags bis samstags von 10:00 bis 20:00 Uhr. Diese Regelung gilt auch noch in dieser Woche.

Die Corona-Lage in Neumünster am 10. Juni 2021

Erstmals gab es binnen 7 Tagen keine Neuinfektion im Stadtgebiet. Die Stadt Neumünster hebt die Maskenpflicht ab Montag, 14. Juni 2021, auf. Zunächst wurden die Uhrzeiten der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Innenstadt angepasst. Die Maskenpflicht gilt vom Hauptbahnhof bis zum Rathaus montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr. Diese Regelung gilt auch noch in dieser Woche. Aufgrund der Änderung der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus können die Stadtbücherei und das Stadtarchiv jetzt wieder ohne Vorlage eines negativen Tests betreten werden.

Die Corona-Lage in Neumünster am 9. Juni 2021

Nun sind nur noch drei Personen aktuell infiziert. Die Lage entspannt sich weiter. Auch müssen keine Menschen mehr im Krankenhaus behandelt werden. Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Dienstag, 8. Juni 2021, konstant bei 3,8 pro 100.000 Einwohner geblieben.

Die Corona-Lage in Neumünster am 8. Juni 2021

Die Lage in der Corona-Pandemie bleibt für die Stadt weiterhin entspannt. Aktuell gelten nur vier Personen als aktuell infiziert. Seit Pfingstsonntag sei kein Covid-19-Patient mit Wohnort Neumünster mehr im Krankenhaus in Behandlung, teilt der Fachdienst Gesundheit der Stadt mit. Dennoch gilt auch noch in dieser Woche die Maskenpflicht vom Bahnhof bis zum Rathaus montags bis sonnabends von 10 bis 20 Uhr. Die Stadt hat allerdings angekündigt, dass diese ab Montag, 14. Juni, wegfallen könnte, wenn die Infektionszahlen so niedrig bleiben.

Die Corona-Lage in Neumünster am 7. Juni 2021

Erneut keine Neuinfektion und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 5 Infektionen pro 100.000 Einwohner: In Neumünster bleibt die Corona-Lage ruhig. In der Stadt wurden bis Montag um 12 Uhr seit Beginn der Pandemie insgesamt 1796 Fälle einer Covid-19-Erkrankung mit Labornachweis bestätigt. Derzeit gelten 1764 Personen im Stadtgebiet als genesen. Sieben Personen in Neumünster gelten aktuell als infiziert. Im Stadtgebiet sind 226 Personen unter Quarantäne gestellt. Im Krankenhaus befindet sich seit Pfingstsonntag kein Covid-19-Patient mit Wohnort Neumünster mehr. 25 Menschen sind gestorben.

Die Corona-Lage in Neumünster am 6. Juni 2021

Am Wochenende hat es nach Angaben der Stadtverwaltung in Neumünster keine laborbestätigte Infektion mit dem Coronavirus gegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Freitag von 6,3 auf 5 Infektionen pro 100.000 Einwohner gesunken. Neun Menschen im Stadtgebiet sind aktuell infiziert, 162 Personen befinden sich derzeit noch in Quarantäne. Im Krankenhaus muss kein Neumünsteraner aufgrund von Corona behandelt werden. Die angepassten Uhrzeiten zur Maskenpflicht in der Innenstadt bleiben laut Stadtverwaltung auch in dieser Woche bestehen. Die Maskenpflicht gilt vom Hauptbahnhof bis zum Rathaus montags bis sonnabends von 10 bis 20 Uhr.

Die Corona-Lage in Neumünster am 4. Juni 2021

Trotz des neuerlichen Anstiegs des Inzidenzwerts auf 6,3 bleibt Neumünster weiter deutlich unter zehn und ist auch weit entfernt von Inzidenz-Marken wie 35 oder 50, bei denen mit neuen Verordnungen zu rechnen wäre. Bei den zwei aktuell Infizierten handelt es sich um eine Frau und einen Mann. In einem Fall muss die Gesundheitsbehörde die Ansteckungsquelle noch ermitteln. Die Maskenpflicht gilt vom Hauptbahnhof bis zum Rathaus weiterhin montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr. Das werde auch in der kommenden Woche so bleiben, kündigt die Stadt an. Je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens soll eine Aufhebung der Maskenpflicht für Montag, 14. Juni, geprüft werden.

Die Corona-Lage in Neumünster am 3. Juni 2021

Ein Mann in Neumünster hat sich neu mit dem Coronavirus infiziert. Die Ansteckungsquelle ist unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Das meldete die Stadt am Donnerstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Mittwoch von 5,0 auf 3,8 pro 100.000 Einwohner gesunken.

In der Stadt wurden bis Donnerstag um 12 Uhr insgesamt 1794 Fälle einer Covid-19-Erkrankung mit Labornachweis bestätigt. Derzeit gelten 1754 Personen im Stadtgebiet als genesen. 15 Personen sind aktuell infiziert. Im Stadtgebiet sind derzeit 144 Personen unter Quarantäne gestellt. Im Krankenhaus befindet sich seit Pfingstsonntag kein Covid-19-Patient mit Wohnort Neumünster mehr.

Die Corona-Lage in Neumünster am 2. Juni 2021

Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Dienstag, 2. Juni 2021, von 6,3 auf 5,0 pro 100.000 Einwohner gesunken. Die Stadt Neumünster hat die Uhrzeiten der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Innenstadt angepasst. Seit Montag, 31. Mai 2021, gilt die Maskenpflicht vom Hauptbahnhof bis zum Rathaus montags bis samstags von 10 Uhr bis 20 Uhr.

Die Corona-Lage in Neumünster am 1. Juni 2021

Die Inzidenzzahl sinkt aktuell weiter auf 6,3 für sieben Tage gerechnet auf 100.000 Einwohner. Nur eine Infektion registrierte die Gesundheitsbehörde an diesem Dienstag. Dabei soll es sich um Reiserückkehrerin aus der Türkei handeln, bei der die Ansteckungsquelle unbekannt ist und noch ermittelt werden muss. Dafür wurden am Dienstag aber acht Fälle als genesen eingestuft, was die Lage weiter deutlich entspannt.