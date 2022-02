In Neumünster ist ein 79-jähriger Mann an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Es ist bereits der 50. Todesfall seit Beginn der Pandemie. Der erste Mensch war am 8. April 2020 gestorben. „Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen des Verstorbenen“, sagte Oberbürgermeister Tobias Bergmann und drückte seine Anteilnahme aus