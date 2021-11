Die Stadt Neumünster meldet an diesem Montag den 29. Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Eine 41 Jahre alte Frau sei an den Folgen der Infektion gestorben. Weiter gibt es zwölf neue Fälle, die die Sieben-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet von 172,5 am Sonntag auf 178,8 ansteigen lassen.