Die E-Mail landete direkt im Gesundheitsamt Neumünster und kam von einem Mediziner aus Berlin. Der verwies auf einen Videofilm, in dem er viele Behauptungen über eine angebliche Häufung von Herzmuskelentzündungen nach Corona-Impfungen aufstellte – mit entsprechend vielen Todesfällen. „Die angeblichen Fakten, die dieser Hals-Nasen-Ohren-Arzt aufstellt, sind schlicht falsch“, sagt Dr. Volker Jentzen.

Kardiologe Dr. Volker Jentzen vom Gesundheitsamt Neumünster. Quelle: Thorsten Geil

Der Kardiologe hat sich 30 Jahre im Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster (FEK) mit Herzkrankheiten beschäftigt und ist jetzt im Gesundheitsamt beschäftigt. Er kennt sich mit Herzmuskelentzündungen aus und sagt: „Das ist eine schwere Erkrankung, und sie kann Langzeitfolgen haben, beispielsweise auch nach Jahren zu Herzrhythmusstörungen und sogar zum Tod führen. In Deutschland sterben daran jedes Jahr etwa 150 Menschen. Aber es gibt keine Belege, dass sie durch einen der Corona-Impfstoffe ausgelöst werden.“

Der Absender der E-Mail hat sich in der Pandemie bereits einen Ruf als Impfgegner und Corona-Leugner erarbeitet. Ob die Mail wirklich von ihm kam, ist aber auch nicht zweifelsfrei sicher.

Für Dr. Volker Jentzen ist aber sicher, dass er es mit einem lupenreinen „Plurver“ zu tun bekam. Plurv ist ein Begriff, der unter Wissenschaftlern für Faktenleugner genutzt wird: Die Anfangsbuchstaben stehen für Pseudoexperten, Logische Trugschlüsse, Unerfüllbare Erwartungen, Rosinenpickerei und Verschwörungsmythen. „Alle fünf Bestandteile sind hier erfüllt“, sagt Jentzen und warnt mögliche weitere Empfänger der Mail davor, dem Inhalt Glauben zu schenken.

Angeblich erkrankten häufig Menschen nach einer Corona-Impfung mit den neuen mRNA-Impfstoffen von Biontech oder Moderna an einer Herzmuskelentzündung. Viele seien schon gestorben, das hätten die Untersuchungen von Pathologen ergeben – so der selbst ernannte Experte aus Berlin in seinem Video.

Dem tritt Dr. Jentzen deutlich entgegen. Nach dem jüngsten Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) gebe es in Deutschland nach 1,64 von 1000 Corona-Impfungen eine Meldung über Reaktionen, meist Kopf- und Gliederschmerzen oder ähnliches. „13 Prozent aller gemeldeten Reaktionen werden als ,schwerwiegend’ eingestuft. Zum Vergleich: Bei allen anderen Impfungen wie Masern oder Röteln zusammen sind es 40 Prozent“, sagt Jentzen.

Bis Ende 2021 wurden in Deutschland 148,7 Millionen Corona-Impfungen verabreicht. Laut dem Sicherheitsbericht des PEI bekamen in Deutschland nach einer Impfung mit Biontech genau 1511 Menschen und mit Moderna 381 Menschen eine Herzmuskelentzündung. „Der ursächliche Zusammenhang zwischen Impfung und Erkrankung ist bei einem sehr langen Zeitintervall nach derzeitigem Kenntnisstand und in Übereinstimmung mit der Literatur als fraglich anzusehen“, urteilt das PEI.

Für Dr. Volker Jentzen ist die Lage ganz klar. „Das sind die am besten untersuchten Impfstoffe aller Zeiten. Noch nie wurden so viele Menschen weltweit so schnell geimpft. Die Impfstoffe sind sicher.“ Wer die E-Mail bekomme, solle sie schlicht löschen.