Es war ein Schock im Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster, als es in der vergangenen Woche plötzlich 15 Corona-Verdachtsfälle in der Zentralen Notaufnahme und auf anderen Stationen gab. Zum Glück hat sich der Ausbruch als nicht so schlimm herausgestellt wie zunächst befürchtet, alle Systeme laufen demnach wieder.