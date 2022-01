Das Coronavirus hat sich im Januar in Neumünster massiv ausgebreitet: 2843 neue Infektionen hat die Stadt registriert – fast so viele wie im ganzen Jahr 2021.

Corona in Neumünster: Im Januar fast so viele Infizierte wie im Jahr 2021

Von Thorsten Geil