Corona in Neumünster - Werbung für die Impfung in sechs Sprachen in Neumünster

Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) will nichts unversucht lassen, um die Corona-Impfquote in Neumünster zu erhöhen. Alle Geschäftsleute in der Stadt bekommen einen Aufruf zur Impfung in sechs Sprachen – mit der Bitte, sie im Schaufenster auszuhängen.