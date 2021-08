Eine Schulklasse an der Grundschule in Neumünster-Wittorf wurde wegen eines Coronafalls vorsorglich in Quarantäne geschickt. Das bestätigte Stadtsprecher Stephan Beitz. Insgesamt habe es in der ersten Schulwoche 14 Schülerinnen und Schüler unter den insgesamt 75 Positivfällen in der Stadt gegeben.