Das hat die Volkshochschule Neumünster im Frühjahrssemester vor

Auch für die Volkshochschule (VHS) Neumünster hat die Pandemie weitreichende Folgen. Während 2019 noch 7051 Menschen an ihren Kursen teilnahmen, sind es nun nur noch 3137. Ein Trend, den man mit einem umfangreichen Programm für das Frühjahrssemester und Nischenangeboten – vor allem im Sprachbereich – stoppen möchte.

436 Kurse an der Volkshochschule Neumünster im Frühjahr 2022 geplant

Bis in den Sommer hinein sind bei der VHS Neumünster in der Gartenstraße 436 Kurse mit knapp 10 000 Unterrichtsstunden geplant. „Wir hoffen, dass wir trotz der noch anhaltenden Corona-Lage möglichst viel davon stattfinden lassen können, zumal 50 Prozent der Kurse und Veranstaltungen erst nach den Osterferien starten“, sagt Stephanie Steiner, Leiterin der VHS. Rund ein Viertel der Seminare soll online stattfinden.

Dabei wurde das Angebot in einigen Punkten erneuert. Im Frühjahr haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, sich in der Segelfliegerei, Hundefotografie oder im Karikaturenzeichen auszuprobieren. Zudem werden wieder über 30 Sprachen angeboten – und das bis ins Detail. Allein 18 verschiedene Isländisch-Kurse stehen auf dem Plan. Auch Maltesisch, Galicisch, Katalanisch scheinen die Menschen in den Seminaren zu begeistern.

Digitale Sprachkurse: Hohe Nachfrage nach Nischenangeboten

„Große Nachfrage, auch deutschlandweit, erzielen wir mit unseren Nischenangeboten an ungewöhnlichen Sprachen im Onlinebereich“, so Stephanie Fechtner, Programmbereichsleiterin bei der VHS. Daher ist man in Neunmünster bemüht, die Auswahl stetig zu erweitern. Neu im Profil ab dem kommenden Semester: Thailändisch, Vietnamesisch, Koreanisch sowie Ukrainisch.

Für den Semesterstart am 14. Februar sieht sich die VHS Neumünster gerüstet – auch vor dem Hintergrund der aktuellen Hygieneregeln. „Im ’Kiek in’ haben wir umfangreiche Möglichkeiten der Raumgestaltung und Infrastruktur, um auf die aktuellen Coronabedingungen reagieren zu können, auch das lässt uns positiv in das Jahr blicken“, sagt Stephanie Steiner.

Neue Fahrstühle im „Kiek in“ gehen in Betrieb

Und: In den Räumlichkeiten gehen nun auch die neuen Fahrstühle in Betrieb. Die über 50 Jahre alten Aufzüge wurden modifiziert und barrierefrei gestaltet – dank einer Förderung des Landesprogramms Impuls 2030 in Höhe von knapp 160 000 Euro.

Im Vorfeld des neuen Semesters betont auch die Stadt, wie wichtig die VHS für die Kultur- und Bildungslandschaft in Neumünster ist. „Sie bietet mit ihren Veranstaltungen eine große thematische Bandbreite zur Entwicklung neuer Kenntnisse, die das eigene Leben und das unserer Mitmenschen bereichern und positiv verändern“, so der Erste Stadtrat, Carsten Hillgruber.

Eine Entwicklung, die Mut macht: Im Herbstsemester 2021 ist die Ausfallquote der Kurse auf 38 Prozent gesunken. 2020 wurde noch die Hälfte der Angebote gestrichen, im Frühjahr 2021 gar 77 Prozent. Ein Beleg dafür, dass sich Kultur und Bildung besser auf die Pandemie eingestellt haben?