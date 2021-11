Neumünster

Wenn Beate Bergemann als Bestatterin den ersten Kontakt mit einer trauernden Familie hat, hört sie oft diesen oder ähnliche Sätze: „Mutti versteht das mit Papas Tod wegen ihrer Demenz alles nicht. Wir nehmen sie nicht mit zur Trauerfeier.“ Dann hört und sieht Beate Bergemann noch genauer hin als sonst und versucht, trotzdem einen Weg zu einem Abschied zu finden.

„Die Demenz ist immer weiter verbreitet – auch weil die Menschen immer älter werden“, sagt Beate Bergemann. Eine Untersuchung der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft habe ergeben, dass von den rund 81 000 Menschen in Neumünster bereits mehr als 1600 betroffen sind. Bis 2060 soll die Zahl sich auf rund 2900 annähernd verdoppeln.

Mehr als 1600 Demenzkranke in Neumünster

Seit 2019 gibt es in Deutschland die Zusatzqualifikation „Demenzfreundliche Bestatter/in“, und Beate Bergemann wusste gleich, dass das etwas für sie sein würde. Sie machte die Fortbildung in Wiesbaden und ist nun eine von drei Zertifizierten in Schleswig-Holstein, eine von nur 60 in ganz Deutschland. Ihre Erfahrung von 21 Jahren als Trauerberaterin im Bestattungsinstitut Selck in Neumünster half ihr dabei natürlich.

Immer häufiger treffen Inhaber Lars Selck und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Trauerhäusern auf Menschen mit Demenz. Das macht den Zugang zu den Familien, die ohnehin in Ausnahmesituationen stecken, nicht leichter. „Sie brauchen oft all ihre Energie schon für sich. Da liegt die Selbsteinschätzung manchmal nah, sich nicht auch noch um den demenzkranken Vater oder die Mutter kümmern zu können“, sagt Lars Selck.

Die (hochgerechnete) Entwicklung der Demenz in Neumünster. Quelle: Deutsche Alzheimer-Gesellschaft

Die trauernden Hinterbliebenen haben schließlich oft gleich zwei Menschen verloren – den Verstorbenen und den Demenzkranken, der ihnen nach und nach entgleitet und oft in einer anderen Welt lebt, manchmal in der Welt von vor 40 oder 50 Jahren. „Da versuche ich sie dann abzuholen. Ich suche die direkte Ansprache und möchte mit der Person reden, nicht über sie“, sagt Beate Bergemann.

Oft wählt sie dann bewusst die alten Begriffe, die heute etwas aus der Zeit gefallen sind, etwa Leichenwagen statt Überführungswagen. Auch alte Rituale nimmt sie gern auf und deckt den Spiegel ab, hält die Uhr an. Das kennen die meist alten Menschen und werden manchmal plötzlich ansprechbarer. Denn: „Was der Tod ist, das wissen sie alle.“

Dann versucht Beate Bergemann – immer in enger Absprache mit den anderen Angehörigen – einen Weg zu finden, wie der Demenzkranke trotzdem Abschied nehmen kann. Das alles geschieht im Tempo des Kranken. „Oft gelingt es, dass alle gemeinsam an der Trauerfeier teilnehmen können. Wenn nicht, finden wir einen anderen Weg, etwa hier in den geschützten Räumen des Instituts“, sagt die Fachfrau.

Manch demente Person werde allerdings auch auf der Trauerfeier in der Kirche plötzlich wieder ganz klar. Zu manchen Menschen bekommt sie den Zugang auch über alte Fotos, über Blumen oder besonders über die Musik, denn viele Liedtexte von früher sind im Langzeitgedächtnis gespeichert. „Die Erinnerung schwindet, aber das Gefühl bleibt. Doch jeder Fall ist anders, weil die Menschen so verschieden sind, erst recht unter dem Einfluss dieser Krankheit“, sagt Beate Bergemann.