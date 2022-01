Neumünster

Die Kinderstation des Friedrich-Ebert-Krankenhauses (FEK) in Neumünster hat eine stolze Geldspende von 20.000 Euro bekommen. Überreicht wurde sie von Carolin König, Centermanagerin des Designer-Outlet-Centers Neumünster (DOC). Die Spenden kommen zwei Projekten zugute: Es werden zwei Beatmungspuppen in Baby- und Kleinkindgröße angeschafft, der Rest fließt an den Bunten Kreis Nord.

Unterstützung für kranke Kinder in Neumünster

Der Bunte Kreis Nord kümmert sich mit ambulanter Nachsorge um frühgeborene und chronisch schwerkranke Kinder. Zudem unterstützt die Einrichtung Familien dabei, ihren Alltag zu bewältigen. Mit ehrenamtlichem Engagement fördert der Bunte Kreis viele Projekte, Maßnahmen und Anschaffungen, die nicht Teil der regulären Krankenhausfinanzierung sind.

Außerdem gab es in der Adventszeit wieder eine Weihnachts-Wunschbaum-Aktion im DOC. Die Besucherinnen und Besucher konnten am Wunschbaum im Center verschiedene Kinderwünsche im Wert von fünf bis 150 Euro aussuchen und erfüllen. Über 100 Wünsche konnten auf diesem Wege für das Spielzimmer der Kinderstation des Friedrich-Ebert-Krankenhauses erfüllt werden. Die Kinderstation soll bald neu gebaut werden.

„Die Unterstützung des Friedrich-Ebert-Krankenhauses und im Speziellen der Kinderklinik liegt uns sehr am Herzen. Ein großes Dankeschön gilt hier vor allem auch unseren Besuchern, mit deren Hilfe wir zahlreiche Wünsche erfüllen konnten“, sagte Centermanagerin Carolin König.