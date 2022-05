Die Gilde in Neumünster will wieder marschieren

Neumünster

Traditionell beginnen die Gildewochen in Neumünster mit der Verkostung des Gildebieres. Schließlich müssen die Mitglieder wissen, ob das Getränk zum Konsum überhaupt geeignet ist. Das wird am Montagabend in der Buurn Deel der Holstenhallen geprüft.

In geraden Jahren ist traditionell die Jacoby-Bürgergilde (die mit den grünen Mützen) an der Reihe, in ungeraden die Bürgergilde (die „Witten Büxen“). Also hat Jacoby-Kapitän Philipp Oldehus diesmal eingeladen. „Es ist schön, dass wir uns endlich wieder treffen können“, sagte er. Seit gut zwei Jahren war das Gildeleben wegen der Pandemie extrem eingeschränkt. Immerhin konnte eine Generalversammlung im vergangenen Herbst nachgeholt werden.

Gilden laden wieder zu ihren traditionellen Terminen ein

Nun haben beide Gilden wieder zu ihren traditionellen Terminen eingeladen: Die Generalversammlung von Jacoby findet an Himmelfahrt in den Holstenhallen statt, die der Bürgergilde im Landgasthof Wilhelmsruh. Dort werden neue Mitglieder aufgenommen und die Reihen wieder geschlossen.

Nach vier Jahren wird Jörg Koepsell die Königskette der Jacoby-Gilde übergeben müssen, denn beim Vogelschießen am 8. Juni soll ein neuer König ermittelt werden. 2020 musste das Vogelschießen ausfallen, und die Amtszeit von Jörg Koepsell wurde kurzerhand verlängert. Um 6.30 Uhr beginnt der Schießtag mit dem ersten Marsch durch die Innenstadt – und er endet noch nicht, wenn der Vogel gegen 18.30 Uhr gefallen ist. Anschließend geht es noch zum Königskommers.

Am Folgetag (9. Juni) marschieren dann schon wieder beide Gilden: Traditionell geleiten sie die Stadtpräsidentin und den Oberbürgermeister zur Eröffnung der Holstenköste auf die Großflecken-Bühne. Und auch das hat es zwei Jahre nicht gegeben.