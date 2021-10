Neumünster

Das Corona-Loch in der Holsten-Galerie war extrem tief, aber jetzt zeigen die wichtigsten Kennzahlen beim größten Einzelhändler in Neumünsters Innenstadt in die richtige Richtung. „Die Kunden kommen langsam zurück, aber wir müssen weiter um jeden kämpfen“, sagt Centermanager Christian Langsdorff.

Von Mai bis September kamen pro Tag im Durchschnitt 13 300 Besucher in die Holsten-Galerie. Verglichen mit den 18 000 Kunden im selben Zeitraum 2019 – also vor Corona – ist das immer noch ein Minus von mehr als 25 Prozent.

Holsten-Galerie-Centermanager Christian Langsdorff Quelle: Thorsten Geil

Die Umsätze in der Galerie sind demnach sogar weniger stark zurückgegangen als die Besucherzahlen. Der einzelne Einkauf ist also durchschnittlich umfänglicher als vor Corona. Offenbar fühlen viele Menschen sich noch nicht wieder richtig wohl und legen Einkäufe zusammen, gehen dafür aber einmal weniger zum Shoppen.

Im vergangenen Winter war der Handel geschlossen, was spätestens im Februar für Verzweiflung unter den Händlern sorgte. Im März durfte nach und nach wieder geöffnet werden. Am 12. April 2021 musste der Einzelhandel in Neumünster erneut schließen, weil die Inzidenz wieder über 100 geklettert war.

Christian Langsdorff gehörte auch im Lockdown zu den Kritikern der harten Maßnahmen und sieht sich jetzt bestätigt: „Manche Branchen wurden geopfert. Auch wir haben Leerstände, weil Firmen sich zurückziehen mussten oder große Ketten insolvent gegangen sind. Bei den aktuellen Zahlen könnte auch längst die Maskenpflicht im Handel zurückgefahren werden.“

Viele Inhaber in Neumünster suchen Personal

Ein großes Problem für viele Ladeninhaber ist die Personalfrage. Viele Menschen haben sich im Lockdown andere Jobs gesucht und kommen nun nicht zurück hinter die Ladentheken. „Darum hatten wir nach dem Neustart zunächst nur bis 18 Uhr geöffnet. Mittlerweile sind wir wieder bei 19 Uhr“, sagt Langsdorff. Für die Weihnachtszeit sei 20 Uhr angepeilt.

Der Centermanager hört sechs Jahre nach dem Start der Galerie immer noch gelegentlich Kritik, dass sein Einkaufszentrum für Leerstände in der Innenstadt verantwortlich sei. „Aber das stimmt nicht. Neumünster kann froh sein, dass wir hier sind. Wir bringen Frequenz in die City, ohne uns sähe es schlimmer aus“, sagt Langsdorff.

500 Corona-Impfungen pro Woche in Neumünster

Sehr gut angenommen wurde das Corona-Testzentrum in der Galerie, das voraussichtlich noch bis Ende Oktober am Start ist. Richtig gut findet Langsdorff auch das kleine Impfzentrum, das im Erdgeschoss an drei Nachmittagen in der Woche geöffnet ist: „Die Stadt kommt dort auf rund 500 Corona-Impfungen pro Woche, und das hilft bei der Bekämpfung der Pandemie.“

Ein erfreuliches Ergebnis ist aus mehreren Gesprächen mit der Stadtverwaltung herausgekommen: Im Parkhaus der Galerie dürfen 150 zusätzliche Dauerparkplätze vermietet werden. Die Zahl war ursprünglich durch die Stadt auf 250 Plätze gedeckelt, obwohl es schon lange großen Bedarf gibt; Bahnpendler und Arbeitnehmerinnen suchten häufig vergeblich nach einem Parkplatz in Bahnhofsnähe.

Im Parkhaus der Holsten-Galerie dürfen jetzt 150 weitere Dauerparkplätze vermietet werden. Quelle: Thorsten Geil

Nun dürfen 400 der insgesamt 560 Plätze in den oberen Decks vermietet werden. Die ehemals lange Warteliste der Holsten-Galerie ist jetzt abgearbeitet; 61 weitere Plätze hat das Citymanagement bereits vergeben. Langsdorff: „Wir finden diese Maßnahme gut. Sie trägt auch dazu bei, dass Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner auf andere Verkehrsmittel umsteigen.“ Auf dem Parkdeck des Einkaufszentrums gibt es weitere 367 Plätze, aber dort wird nicht vermietet.