Neumünster

Auf der im Mai eröffneten Waldbühne im Freibad Neumünster am Hansaring können die Gäste Livemusik unter freiem Himmel und ein bisschen Biergarten-Atmosphäre genießen. Die Bühne wird gut angenommen, besonders bei schönem Wetter.

Am Freitag, 20. August, beginnt ab 19 Uhr ein Dichterwettstreit (Poetry Slam) mit Dominik Ehrst (Eintritt fünf Euro). Er fing 2016 damit an, mit seinen Texten bei Poetry Slams aufzutreten, und spielt jetzt in großen Theaterhäusern und Hörsälen – nun auf der Waldbühne.

Poetry Slam und Nervling auf der Bühne in Neumünster

Am Sonnabend, 21. August, spielt ab 19 Uhr die Gruppe Nervling. Sängerin Moira und Gitarrist Tom stehen dann mit ihren energiegeladenen Ohrwürmern auf der Bühne (Eintritt acht Euro). Am Sonntag, 22. August, gibt es einen Jazzfrühschoppen. Ab 12 Uhr treten Michael Weiss und seine Happy-Schwale-Band auf.

Am letzten August-Wochenende soll dann vom 26. bis 29. August ein Waldbühnen-Festival mit insgesamt 16 Bands aus unterschiedlichen Genres über die Bühne gehen.

Die Stadtwerke Neumünster und die Wittorfer Brauerei haben diese neue Veranstaltungsfläche am Rande des Freibads geschaffen. Von Donnerstags bis sonntags ist dort geöffnet. Ein Großteil der Veranstaltungen ist kostenlos. Tickets für die kostenpflichtigen Events sind an der Waldbühne, in der Wittorfer Brauerei sowie nach Verfügbarkeit an der Abendkasse erhältlich.