Autofahrer auf der Autobahn 7 bei Neumünster-Nord staunen regelmäßig, was sie da im Vorbeifahren sehen: Das riesige Logistiklager von Edeka Nord wächst immer weiter. Die Arbeiten sind im Zeitplan – nur wenige Teile kommen wegen weltweiter Lieferschwierigkeiten nicht rechtzeitig an, und sogar der Krieg in der Ukraine ist am Rande zu spüren.