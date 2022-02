Eduard Schlett wird Sparkassen-Chef in Neumünster

Neumünster

Eduard Schlett (59) soll der neue Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Südholstein in Neumünster werden. Der Verwaltungsrat hat seine Bestellung mit Wirkung zum 1. März beschlossen. Sein Kollege Martin Deertz (56) soll stellvertretender Vorstandsvorsitzender werden, und dabei soll es auch bleiben. Ein drittes Vorstandsmitglied solle nicht eingestellt werden, wie die Sparkasse mitteilte.

Ein zweiköpfiger Vorstand bei einem Institut dieser Größenordnung ist heute durchaus möglich, aber eher ungewöhnlich. Seit 2015, als Schlett in das Führungsgremium berufen worden war, bestand das Leitungsgremium immer aus drei Personen. Davor hatte es (nach dem Abgang von Ralph Schmieder) nur anderthalb Jahre zwei Vorstände gegeben. „Wir kehren mit drei Personen zurück zur Normalität“, sagte 2015 Oliver Stolz, damaliger Vorsitzender des Verwaltungsrats der Sparkasse Südholstein.

Schlett und Deertz sollen die Sparkasse in Neumünster dauerhaft zu zweit leiten

Nun sollen Schlett und Vertriebsvorstand Deertz das Sparkassenschiff offenbar auch dauerhaft zu zweit lenken. Sie waren bislang gleichberechtigte Partner im Vorstand, standen bis Sommer 2021 in zweiter Reihe hinter Vorstandschef Andreas Fohrmann, der 2014 gekommen war und im August 2021 Knall auf Fall abberufen wurde. Seitdem leiten Schlett und Deertz das Haus gemeinsam. Kurz darauf wurden die hauptsächlich von Fohrmann betriebenen Fusionsgespräche mit der Sparkasse Holstein (Bad Oldeloe und Eutin) beendet.

Lesen Sie auch Andreas Fohrmann wechselt nach Zwickau

Der Entscheidung für Schlett als neuem Chef ging nach Angaben der Sparkasse ein Beratungsprozess im Verwaltungsrat voraus. Zu Beginn wurde demnach die Strategie der Sparkasse genehmigt und die damit verbundene Struktur des Vorstandsgremiums festgelegt.

„Vor dem Hintergrund, dass im Vorstandsgremium keine neue Stelle geschaffen wird und Eduard Schlett aufgrund seiner nachgewiesenen, langjährigen Expertise als geeigneter Kandidat erachtet wurde, entschied sich der Verwaltungsrat schließlich für seine Bestellung zum Vorstandsvorsitzenden“, teilt das Institut mit.

Schlett habe „mit hoher strategischer Expertise als Kredit- und Risikoexperte die positive Entwicklung der Sparkasse in den vergangenen sieben Jahren maßgeblich vorangetrieben“, sagte Jan Peter Schröder, Landrat des Kreises Segeberg und Vorsitzender des Verwaltungsrates. Schlett stehe „für den nachgewiesenen Erfolg der Sparkasse sowie für wertvolle Impulse für die Zukunftsthemen Digitalisierung, Innovation und Kultur in der Sparkasse“.

Im Verwaltungsrat gab es auch Stimmen für eine Ausschreibung des Postens

Laut Medienberichten war es im Verwaltungsrat nicht unumstritten, den Posten ohne Ausschreibung an Schlett zu vergeben. Dies sei allerdings der gemeinsame Vorschlag von Schlett und Deertz gewesen. Auch die Arbeitnehmervertreter im Verwaltungsrat hätte dafür plädiert. Auch habe es gewichtige Stimmen im Verwaltungsrat gegeben, die lieber eine dritte Person an Bord geholt hätten.

Das wollte die Unternehmenssprecherin Imke Gernand nicht bestätigen. Nur so viel: „Die Sparkasse hat ihre Mannschaft so aufgestellt, dass sie mit den beiden erfahrenen Vorständen an der Spitze ihre erfolgreiche Position im Privat- und Firmenkundengeschäft sowie als Innovationsführer weiter ausbauen kann. Aus diesen Betrachtungen ergab sich die Ansicht im Verwaltungsrat, dass zwei Vorstandsmitglieder angemessen sind.“

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eduard Schlett ist seit Juli 2015 Vorstandsmitglied der Sparkasse Südholstein und war zuvor innerhalb des Konzerns der Landesbank Baden-Württemberg in mehreren Führungspositionen tägig, unter anderem als Generalbevollmächtigter. Er führt bereits heute sämtliche Risiko-, Betriebs- sowie Überwachungs- und Steuerungsbereiche; künftig gehören auch die Bereiche Vorstandsstab und die Revision dazu.

Martin Deertz, der dem Vorstand der Sparkasse seit 2010 angehört, soll weiterhin für das Privat- und Firmenkundengeschäft, das Private Banking, das Vertriebsmanagement sowie das Treasury verantwortlich sein.