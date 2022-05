Ehemalige Fußballhalle in Neumünster ist nun die Notunterkunft

Neumünster

In die ehemalige Schnoor-Arena in Neumünster-Wittorf sind am Montag die ersten 42 Flüchtlinge aus der Ukraine eingezogen. Die bisherige Notunterkunft in der Sporthalle in der Gemeinschaftsschule Brachenfeld soll möglichst zeitnah wieder für die Schule und Vereinssport zur Verfügung stehen.

Die Diakonie Altholstein betreut die geflüchteten Menschen in der Schnoor-Arena. „Die Stadt Neumünster bekennt sich als sicherer Hafen zur Aufnahme von Geflüchteten“, bekräftigte Oberbürgermeister Tobias Bergmann am Montagmittag bei einem Ortstermin mit Führung durch die neue Notunterkunft. Mit dabei waren auch Heinrich Deike, Geschäftsführer der Diakonie Altholstein, Stadtrad Carsten Hillgruber, Vertreter des Stadtteilbeirats Wittorf sowie Alfred von Dollen als Flüchtlingskoordinator.

In Neumünster sind 412 Ukrainer registriert

Nach Angaben der Stadt Neumünster sind bislang 412 Ukrainer und Ukrainerinnen registriert worden und damit krankenversichert. 214 Geflüchtete sind mittlerweile in 47 Wohnungen im Stadtgebiet eingezogen.

In die ehemalige Stefan-Schnoor-Arena in Neumünster-Wittorf sind am Montag die ersten ukrainischen Flüchtlinge eingezogen. Quelle: Thorsten Geil

In der ehemaligen Fußballhalle sind Feldbetten aufgestellt, auf dem Außengelände Sanitärcontainer installiert worden.

Die Stadt hatte zu Beginn der Flüchtlingswelle schnell reagiert und die Sporthalle der Gemeinschaftsschule nach zweitägigem Umbau am 11. März als Notunterkunft beim Land angemeldet. Die ersten 46 Menschen sind dort am 15. März eingezogen.