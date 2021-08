Ehemaliges AEG-Gelände in Neumünster soll Wohngebiet werden

Neumünster

Das Erdreich im Untergrund des alten AEG-Geländes ist belastet, aber das soll einen privaten Investor nicht daran hindern, dort einen neuen, kleinen Stadtteil zu planen. Einige Vorstellungen wurden im Staddteilbeirat Brachenfeld-Ruthenberg präsentiert.

Die Planerin Katrin Loescher-Samel aus der Stadtplanung stellte die Pläne für das 22 500 Quadratmeter große Gelände am Rande der Innenstadt vor und betonte, dass diese das Ergebnis einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung seien und sich vieles noch ändern könnte. Zu den nächsten Schritten gehörten beispielsweise mehrere Fachgutachten, etwa zum Thema Schall- und Artenschutz, zu Verkehrsfragen und zur Entwässerung.

Seit 2015 steht die AEG in Neumünster leer

1897 entstand zwischen Berliner Platz, Christian-, Goethe- und Theodor-Storm-Straße eine Trikotagenfabrik. Im Krieg wurde sie für Rüstungszwecke missbraucht, 1947 kaufte die Firma AEG das Gelände und war dann mit ihrer Schaltgerätefabrik für Jahrzehnte einer der größten Arbeitgeber in Neumünster.

1995 übernahm der amerikanische Konzern General Electric die Fabrik und fuhr sie nach und nach immer weiter zurück. Seit 2015 steht das Gelände leer. Ein privater Investor hat alles gekauft und will dort bauen.

Noch steht nicht fest, ob und welche Gebäude erhalten bleiben, aber der Großteil wird wohl abgerissen. Die Stadtverwaltung, die hier einen Bebauungsplan erarbeitet, möchte das Verwaltungsgebäude am Berliner Platz gern erhalten. Sicher ist, dass das denkmalgeschützte Pförtnerhäuschen stehen bleibt – voraussichtlich als besonderer Blickfang am Eingang in das Viertel. Und es ist gesichert, dass in dem neuen Quartier eine Kindertagesstätte gebaut wird.

Das denkmalgeschützte Pförtnerhäuschen bleibt erhalten. Quelle: Thorsten Geil

An der viel befahrenen Goethestraße stellt der Investor sich eine mehrstöckige Bebauung mit Wohnungen und etwas Gewerbe vor; die sollen den hinteren Bereich vom Verkehrslärm abschirmen. Dort ist auch eine große Grünfläche vorgesehen. Zufahrten sind derzeit von der Christian-, der Theodor-Storm- und eventuell auch von der Goethestraße aus geplant. Je nach Version sollen 135 bis 200 Wohnungen gebaut werden.

Ärger über die Zufahrt ins Graf-Recke-Quartier

Die Frage der Zufahrt interessierte den Stadtteilbeirat und die Zuhörer besonders. Sie hatten sich zuvor bei den Stadtplanern sehr verärgert darüber gezeigt, dass die Zufahrt in das neue Graf-Recke-Quartier nun doch von der Hanssenstraße aus gebaut wird und nicht, wie bei der Vorstellung der Pläne deutlich gesagt, von der Plöner Straße aus. Das führt zu enormer Verkehrsbelastung in der Hanssenstraße. Stadtplanerin Loescher-Samel erklärte, dass übergeordnete Behörden die Zufahrt von der Bundesstraße (Plöner Straße) leider nicht genehmigt hätten.

Die Bürger in der Beiratssitzung wollten auch genau wissen, wo die Mieter des künftigen AEG-Quartiers denn ihre Autos abstellen sollen. „Bitte schreiben Sie viele Parkplätze vor. Die Leute haben doch heute alle zwei Autos. Sonst kriegen Edeka und Aldi auf der anderen Straßenseite viele Probleme, weil die Leute alle dort parken werden“, sagte ein besorgter Bürger.

Geplant ist demnach ein Faktor von 1,5 Stellplätzen pro Wohnung. Angedacht sind sogenannte „Quartiersgaragen“, also mehrgeschossige Parkpaletten, die zum Teil auch in die Tiefe gebaut werden.